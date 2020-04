Casado pide la comparecencia del Ministro de Justicia para que aclare la cifra de fallecidos por la Covid-19

El líder del PP, Pablo Casado ha visitado esta mañana las instalaciones de Caritas en el barrio de Tetuán donde ensalzó su labor volcada ahora en la crisis del Covid-19 especialmente en ayudar “a las personas más mayores” y agradeció el trabajo de los voluntarios por colaborar con los que más lo necesitan.

Recordó las cifras de fallecidos y mostró su preocupación tras escuchar al Gobierno poner en duda el método de recuento de fallecidos y ha exigido tener certidumbre sobre su número real, ya que las víctimas portales del virus podrían ser “muchas más", como apuntan algunas comunidades autónomas y ayuntamientos. Por ello, ha solicitado la comparecencia del Ministro de Justicia, como competente del registro civil de toda España, para que diga la verdad e informe de cuántas víctimas se ha cobrado ya la pandemia de la Covid-19. “Solo así podremos resarcir el dolor a las familias”.

Asimismo, se mostró crítico por la compra por parte del Gobierno, de nuevo, de un lote, esta vez de mascarillas, que no cumplían con las condiciones y que eran defectuosas y que ya habían sido distribuidas a las comunidades autónomas. “Un país en la Europa del S. XXI no puede comprar mascarillas a proveedores no homologables, fiables y honestos”.

Para poder vencer a la pandemia, el líder de los populares ha vuelto a reclamar que el Ejecutivo extienda los test rápidos porque “si no hay test no hay devolución y así será muy difícil recuperar la vida normal”, y lo considera una “medida esencial” para proteger a la población y evitar repuntes de la enfermedad así como oleadas de contagio en otoño.

En cuanto a la crisis económica, Casado ha recordado que las comunidades autónomas llevan desde años proporcionando una renta básica a más de 700.000 familias y "lo que debe hacer el gobierno es centralizarlas y coordinarlas” y pidió que se coordinen con los ayuntamientos. Además, reiteró las medidas planteadas por el PP como la exención de impuestos de sucesiones y donaciones a los familiares de los fallecidos por el coronavirus así como ayudas sociales a lso que queden en situación de vulnerabilidad.