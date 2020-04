A Arrimadas no le importa dónde se hagan los acuerdos pero pide que sean “ágiles”

La íder de Ciudadanos, Inés Arrimadas indicó que para su formación lo importante no es dónde se hagan los pactos sino que sean “ágiles”. "Me preocupa la falta de agilidad del Gobierno a la hora de concretar los pactos”. Sin embargo, que sea en una mesa por la reconstrucción como propusieron los naranjas o que sea en el Parlamento -como han acordado Sánchez y el líder del PP- no es algo que le preocupe a Cs, pero exigen “que se haga ya”. “Hay sectores que no pueden esperar más”, afirmó Arrimadas y espera que esos acuerdos “vayan más allá de la palabrería de siempre”.

En cuanto a si Cs podría quedarse solo en una mesa externa de pactos por la reconstrucción, junto a los socios de Gobierno del PSOE, Arrimadas indicó que lo que importa en esto es el “contenido” y que podría haber el consenso si se basa en temas sanitarios, económicos, sociales, pero si se impone la idea de una parte del Gobierno de hacer una lucha ideológica “no habrá pactos”. “Prefiero quedarme en la esperanza de que podamos concretar medidas”, dijo.

Que se concreten propuestas para autónomos, que no se les cobre la cuota de abril, cobrar los ERTES... “No podemos irnos a los plazos políticos”. “No me importa dónde, pero que los plazos sean ágiles”. “Necesitamos prepararnos por si hay un rebrote de la enfermedad”, y exige que el Gobierno tenga un plan de desescalada, que además se consensue con las comunidades autónomas; de test para la población o del uso de mascarillas. “Si el Gobierno pone medidas sensatas, aquí habrá acuerdo”. La líder de Cs exige a Sánchez y a Casado que estén a la altura de las circunstancias. “Hay urgencia para que el Gobierno deje de actuar como ahora, deje de improvisar e ir a un escenario más sensato”.

Sobre si Cs aprobará o no el estado de alarma, Arrimadas exige que se negocie cómo se hará ese plan de desescalada y consideró que la ciudadanía puede entender que se alargue quince días más el confinamiento. "Si hay un plan de desconfinamiento y si se muestra a negociar las medidas, lo aprobaremos".

“Utilizar” a la Guardia Civil

Sobre las palabras del general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago indicó que no son suficientes las aclaraciones del Ministerio del Interior, más aún si estas declaraciones se unen a la pregunta del CIS de Tezanos sobre la libertad de expresión y destacó que a Cs le preocupa que “se intente utilizar a la Guardia Civil para sus fines electoralistas o partidistas" y aseguró que no se puede despachar el asunto diciendo que ha sido un error y exigen explicaciones de Grande-Marlaska.