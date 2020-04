PP y Vox acusan a Marlaska de “cambiar mascarillas por mordazas”

PP y Vox cargaron contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por su gestión, por su falta de autocrítica y por saber tres meses antes de la aplicación de medidas y medios lo que estaba ocurriendo en la crisis del coronavirus. Rindieron homenaje a las víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y exigieron que se les reconozca como fallecidos en acto de servicio.

La diputada del PP, Ana Belén Vázquez recordó como, desde otras formaciones, se les tildó de “asesinos” a su formación durante la crisis del Ebola por sacrificar un perro. “Solo nos permiten a los españoles salir a las ventanas para aplaudir. Quitarnos la mascarilla y ponernos la mordaza”, espetó. “Se caracterizan por corromper todo lo que tocan, quite sus manos de la Policía y la Guardia Civil". Cuando lo criticamos, no criticamos a la Guardia Civil, porque usted no es la Guardia Civil; usted iba a perseguir las noticias más peligrosas" y le espetó que “ha pasado de juez de reconocido prestigio a ministro de la censura”.

Vázquez recordó las palabras del general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, cuando aseguró que trabajan para "minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”, algo que el titular de Interior consideró en ese momento de “lapsus”, sin embargo "comprobamos que “solo cumplía una orden”. “No solo investigaban partidos políticos, sino también asociaciones de la guardia civil”, le apuntó la diputada popular quien pidió que haga caso a los agentes y no les use como escudo.

Además, criticó que sean agentes operativos quienes den a diario las ruedas de prensa del equipo técnico y no los directores generales de Policía y Guardia Civil. “Que vayan los políticos a quemarse, nos tendrá en contra y lucharemos por defender la libertad que tanto nos ha costado”.

Vázquez consideró que Grande Marlaska “vive en una realidad paralela” y sí que tiene motivos para arrepentirse “por no actuar con diligencia” después de conocer que la unidad de riesgos biológicos “alertó del riesgo del Covid en un informe de riesgos laborales del 24 de enero".

“Operación censura”

El diputado de Vox, Javier Ortega Smith también comenzó su intervención rindiendo homenaje a los agentes caídos por el coronavirus en “actos de servicio”.

Vox indicó que el Gobierno había llegado “mal y tarde” y habían cambiado “mascarillas por mordazas", lo de denominó la “operación de censura de la oposición”. “Se han preocupado más de protegerse a ustedes que a los españoles".

El diputado de Vox se refirió a “hechos objetivos” de lo que no hicieron, y repasó todas las advertencias de la OMS, la UE y los avisos y el conocimiento que tenían del coronavirus el Gobierno antes de tomar las medidas adecuadas y decretar el estado de alarma. "No quisieron y encima “lo negaron”. Vox criticó que se cesara al jefe de riesgos laborales que realizó el borrador sobre las recomendaciones para proteger a la Policía contra el coronavirus, algo que Marlaska indicó que el cese fue “falta de lealtad” al haber trasladado dicho borrador a terceras personas antes de que hubiera el texto original algo que, indicó, “determinó las circunstancias”.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, pidió al titular de Interior que “no se escude en la Guardia Civil” porque el partido no duda de los agentes , y que tire de empatía y se pusiera en el lugar de los diputados de la oposición sobre los hechos ocurridos tras las palabras del general Santiago. "¿Qué pensaría? Exigió al ministro que pida perdón y diga la verdad sobre “cuál era el segundo objetivo con el que se dio esa instrucción”. “¿Piensa el Gobierno evitar las criticas a su gestión? ¿Cuál es el motivo por el que todos lo que trabajan en seguridad no hayan sido incluidos como personal de alto riesgo?”

Desde ERC, Gabriel Rufián dijo que a su formación les parece bien que se luche contra los bulos, pero le preocupa lo que dijo el general de la Guardia Civil. “Creemos que hay que hacerlo de otra manra y si es un desliz, no tendrá problema en venir” a la comisión a dar cuenta de ello.

EH Bildu dijo que “no sabemos si fue un lápsus lo dicho o el que lo dijera” o a JxCat le preocupa “la militarización del discurso” y piden médicos y menos “polícia política”, como denominó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo que hizo que la diputada de Vox, Macarena Olona, protestara.

Desde Unidas Podemos, su diputado en la comisión de Interior defendió que “mentir en España no es delito, pero sí calumniar a las instituciones del Estado", llamó a proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de “la oposición desaprensiva y antipatriota" y destacó como bulos las fotografías difundidas con imágenes de folios apilados diciendo que eran mascarillas que no se repartían o ataudes que se presentaban como “cadáveres que ocultaba el Gobierno”.