En nombre de mis nietos y nietas y de todos los niños y todas las niñas de España :¡Muchísimas gracias Sr. Vicepresidente segundo !

Conmovedoras sus palabras de la otra mañana por televisión a todos los pequeños y pequeñas de España que a buen seguro se habrán quedado muy tranquilos y van a tener un comportamiento ejemplar a partir del próximo domingo y le habrán perdonado ante su sincero arrepentimiento por los errores pasados. ¡¡ Pelillos a la mar !! Me hubiera gustado retroceder en el tiempo y, por un momento, oírle como un inocente niño, con oídos vírgenes y desconocedores de ese triste pasado, que tanto bulo como circula por ahí, se empeña en difundir.

Oyendo sus palabras y viendo la expresión de su rostro daba pena, conmovía y quien no se conmoviera es que no tiene corazón ni sentimientos. ¿Y cuando se acuerda de los niños que viven en pisos de 50 metros y no tienen la suerte de los suyos de contar con un magnífico jardín comprado con los sueldos que les pagamos todos los españoles? Conmovedor hasta la lágrima.

Verdaderamente España le debe mucho, actos como el de hoy son impagables, aunque haya quien diga que ya se lo va cobrando a toda prisa no vaya a ser que, por mano del diablo, se acabe el chollo. ¡¡ Mala gente !!

¿Y su cara de no haber roto un plato cuando algun malencarado diputado o malencarada diputada le echa en cara su acceso, un tanto forzado y vaya usted a saber si fraudulento, dicen ellos y ellas, al control del CNI, o de la RTVE, que pagamos y, supuestamente, es de todos los españoles y españolas y de otros subvencionados medios? ¡¡Qué aguante tiene Sr. Vicepresidente segundo !!

Ejemplar su crítica a la justicia. ¡¡ Hasta ahí podíamos llegar, hombre !! Mira que condenar a diecinueve meses de carcel a la portavoz de Unidas Podemos de la Comunidad de Madrid, la simpar Isa Serra, por pegarle a unos guardias municipales durante un desahucio. Si es que son tremendos estos jueces, no se lo que hacen el flamante Ministro de Justicia o la Fiscal General, amigos suyos, que no los han empapelado ya.

Solo los malintencionados y malintencionadas dudan de su lealtad al Rey que prometió ante la Constitución de 1978, en el emocionante momento de su toma de posesión del cargo, esa que usted defiende cada día y a la que llama a respetar a la oposición en todas sus intervenciones parlamentarias. Y le achacan escraches y caceroladas contra S.M. El Rey Felipe VI a quien usted, lo vimos todos los españoles y españolas, le regaló, en un gesto de cariño que le honra, la serie completa de Juego de Tronos.

He subtitulado esta carta abierta como conmovedora, porque su intervención televisiva dirigida a los niños lo ha sido, y quiero pedirle, y no dudo de su buen corazón, que también a los mayores, esos que estamos en riesgo cercano de contraer la enfermedad del coronavirus, nos dirija palabras tan conmovedoras y nos levante la moral, usted que tan bien sebe hacerlo. Le anticipo las gracias. Muchas gracias .