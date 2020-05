Vox mantiene su “caravana por la libertad” y recurrirá a los tribunales la prohibición en Cataluña y CyL

Vox mantiene su “caravana de la libertad”, las manifestaciones en vehículos contra el Gobierno de Sánchez para el próximo 23 de mayo en las que instan a los votantes, a los que no lo son y a los que probablemente nunca les voten a hacer una apuesta por las libertades que “están siendo pisoteadas por ese estado de excepción encubierto”.

De momento, indicó el vicepresidente de acción política del partido, Jorge Buxadé, la “Fase libertad” sigue en marcha y solo se han prohibido dichas manifestaciones en Castilla y León y en Cataluña, algo que, aseguró Vox recurrirá ante los Tribunales de Justicia. El eurodiputado de Vox ha denunciado que sean los separatistas quienes “marcan la agenda política” y explicó que en principio los tribunales deberían aprobar la caravana, “aunque solo sea por la igualdad de los españoles”.

Buxadé apuntó que las delegaciones del gobierno solo pueden prohibir o exigir modificaciones en una manifestación ya que éste es un derecho recogido en la Constitución y subrayó que “en todos los lugares” se tiene recogido ese derecho salvo en esas dos comunidades. La marcha cuenta con por ahora con el aprobado en Cáceres, Cantabria, Cuenca, Castellón, Granada, Guadalajara, La Coruña..., aunque, recordó el vicepresidente de acción política “en todos los lugares donde han transcurrido 72 horas desde la solicitud, se entiende concedida por silencio positivo”.

También se refirió a las caceroladas de los barrios e indicó que “llama la atención que la izquierda viva ajena y no se entere de lo que pasa”, lo que, según el eurodiputado de Vox demuestra que ésta vive al margen de la realidad española lo que "significa que ya se han escondido en sus mansiones de Galapagar”.

¿Y si prohíben las manifestaciones?

En el caso de que finalmente prohíban alguna de las convocatorias, Vox acatará y cumplirá la sentencia de los tribunales, que son los que pueden prohibir una manifestación. Pero, los tribunales "no permitirá que una materia tan sensible como es la de los derechos de los españoles, haya de primera -los que sí se pueden manifestar- y españoles de segunda -los que no-. Asimismo, indicó que ahora el partido está en el escenario de que las manifestaciones sí que se van a desarrollar.

En cuanto a las elecciones en País Vasco y Galicia, Buxadé lamentó que el PNV haya concedido su apoyo actual a cambio de la celebración de los comicios para el próximo 12 de julio a la que también se ha unido Galicia ya que, apuntó, se llevarán a cabo en un momento de “miedo sanitario” y se preguntó si se van a celebrar con “normalidad” o si él “iba a poder acudir con libertad a un acto de campaña".