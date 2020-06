El cierre de filas del Gobierno con Fernando Grande-Marlaska se ha visualizado en el debate para la aprobación de la última prórroga del estado de alarma, que ha quedado también eclipsado por el polémico cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Si el martes era la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien trasladaba que el ministro tenía “todo el apoyo” del presidente del Gobierno, ayer fue el propio Pedro Sánchez quien se ocupó de salir en auxilio del titular de Interior. ¿Cómo? Y no precisamente defendiendo la “exquisita” gestión de Marlaska, sino echándole en cara al PP las sombras de la suya. El jefe del Ejecutivo se ha abonado al argumento que sostiene insistentemente el Gabinete y ha asegurado que “con este Gobierno no ha habido ni habrá una intrusión política en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “Afortunadamente, no somos iguales”, le espetó a la bancada del PP.

“Mientras gobierne el PSOE con Unidas Podemos no se va a producir la mal llamada “policía patriótica”. Por más que busquen no la van a encontrar", destacó Sánchez, asegurando que este cuerpo autónomo, al que se dotó de sus propios medios, se dedicó a “encubrir la corrupción y las vergüenzas del PP, perseguir a sus rivales políticos y manipular el buen nombre de la Guardia Civil”. En este sentido, el presidente consideró que “los ataques” que está recibiendo Marlaska obedecen a que “está destapando esta policía patriótica y colaborando con la Justicia" para desvelar las irregularidades que se hubieran producido en etapas precedentes.

Mirando a esas etapas y a anteriores ministros del Interior del Partido Popular, Sánchez ha emplazado a Pablo Casado, “si tan mal le parece que se formen nuevos equipos”, a que pregunte a estos cargos populares, porque durante sus mandatos también se produjeron relevos similares en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Y si tanto le preocupa el poder judicial, desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial”, le ha rogado Sánchez al líder del principal partido de la oposición. El presidente estalló cuando el líder del PP cambió su pregunta del control al Gobierno para incidir de nuevo sobre asunto y acusó a Casado de “utilizar el Congreso como un plató de televisión”. “No voy a entrar en sus provocaciones”, aseguró airado, después de recordar las acciones de su Ejecutivo “en defensa de la Guardia Civil” tales como la aprobación del tercer tramo de la equiparación salarial o la mejora de las infraestructuras del Cuerpo.