Zarzuela se anticipó a la investigación al cortar lazos en marzo

La Casa del Rey no hizo ayer ningún pronunciamiento tras conocerse que la Fiscalía del Tribunal Supremo será la que «delimite o descarte» la relevancia penal del supuesto pago de comisiones por la adjudicación a empresas españolas de la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Meca y Medina y, en consecuencia, el posible papel de Juan Carlos I en estos hechos. No hacía falta. Justo al comienzo de la pandemia, el pasado 15 de marzo, Zarzuela publicó un largo comunicado en el que se cortaban lazos nítidamente con Don Juan Carlos retirándole su asignación a cargo de los presupuestos del Estado y en el que se renunciaba a cualquier herencia que le pudiera corresponder al actual Monarca o a la Princesa de Asturias. De hecho la intención de tal comunicado no fue otra que adelantarse a acontecimientos como el que tuvo lugar ayer mismo y como los seguramente se irán desgranando a medida que avance la investigación de la Fiscalía del TS.

De hecho en aquella nota -concretamente en su punto 6.2- se especificaba que, a partir de aquel momento- sería el abogado de Don Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco quien «en el ejercicio del derecho a la defensa, será quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar y se consideren procedentes». Se certificaba, además, la separación de la Casa del Rey con todo el asunto al reconocer Don Juan Carlos entonces que en ningún momento había informado a su hijo de que su nombre aparecía en las dos de las Fundaciones investigadas en Suiza por el pago de comisiones -Zagatka y Locum- y al recordar que, tras la abdicación en junio de 2014, anunció que ponía fin a toda actividad oficial en mayo de 2019.

Poco después de que saltara la noticia, los Reyes llegaban a la sede del Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes en Madrid. El acto significó el paso a fase 2 de la actividad de Don Felipe y Doña Letizia, que han ido adaptando la agenda a lo que han ido permitiendo las diversas fases de desescalada que se han ido sucediendo. El Rey puso a los deportistas como ejemplo y afirmó que «España es un equipo con 47 millones de miembros» que debía fijarse en los valores que encarnaban los deportistas. No hubo, como se ha dicho, ninguna mención a lo que en ese momento y durante todo el día de ayer capitalizó la atención de todos los medios.

Aunque el comienzo de las investigaciones hay que buscarlo hace dos años, concretamente en julio de 2018, cuando se publicaron las conversaciones del ex comisario Villarejo con Corinna Larsen, el detonante de los últimos acontecimientos fue cuando la «Tribune de Genève» publicó el pasado 3 de marzo la noticia de que existían pruebas documentales de un pago de 100 millones de dólares. Fueron dos discos duros intervenidos por la policía suiza a los abogados Alberto Fasana y Dante Canonica en agosto de 2018 los que proporcionaron al fiscal helvético Ives Bertossa los datos para poner en marcha un cadena de acontecimientos que, a todas luces, seguirán produciendo un goteo constante de titulares que relacionarán a Don Juan Carlos por el supuesto cobro de comisiones de la monarquía saudí en relación a la adjudicación de las obras del tren de alta velocidad Haramain, el nombre oficial del AVE Medina-Meca.

Finalmente, la decisión de Felipe VI de retirar a su padre la asignación de 195.000 euros que percibía con cargo a los presupuestos y de renunciar a su herencia se produjo un día después de que apareciera el nombre del Jefe del Estado en la cabecera británica «The Daily Telegraph» asociado a la Fundación Lucum y a la Fundación Zagatka. La filtración de esta información lleva el sello de Kobre & Kim, la agresiva firma de abogados que Corinna Larsen ha contratado para defender sus intereses. Apenas unos días después de que Zarzuela cortara lazos con Don Juan Carlos, Corinna Larsen hizo público que se reunió en 2019 con Juan Carlos I para buscar «un diálogo de buena fe» que pusiera fin a «la campaña de abuso» de la que se consideraba víctima.