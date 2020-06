De los Cobos recurre su cese ante el Ministerio del Interior

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha presentado un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior contra su cese por los responsables del cuerpo y de este departamento. La decisión fue adoptada al entender que existía vulneración de derechos, tal y como adelantó LA RAZÓN.

El mando de la Benemérita disponía de 30 días a contar desde la comunicación de su cese y el plazo concluía en las próximas jornadas.

Según fuentes próximas al coronel, será el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el que resuelva el recurso sobre la decisión que adoptó su secretario de Estado, Rafael Pérez. En caso de que no se le diera la razón, el mando de la Guardia Civil acudiría a la legislación contencioso administrativa.

De los Cobos fue cesado después de que no ofreciera datos sobre un informe que miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid habían entregado la jueza Rodríguez Medel, que llevaba el caso de la manifestación del 8-M y su posible influencia en la expansión del coronavirus.

En un primer momento, Grande-Marlaska atribuyó el cese a razones de organización internas y lo desvinculó de ese informe, si bien posteriormente matizó que respondía a la filtración del mismo a los medios y argumentó que no daba más detalles por respeto a la carrera profesional De los Cobos. Lo cierto es que entre explicación y explicación se conoció un escrito de la directora general de la Guardia Civil al secretario de Estado en el que se daba cuenta de que el cese se había dado por su negativa a dar unos datros que, por otra parte, de los Cobos no poseía. Todo un enredo que concluyó con la dimisión del Director de Apoyo Operativo (DAO), Laurentino Ceña, al entender que se habían vulnerado los derechos del coronel (al que no se le dio la oportunidad de defenderse) y por los perjuicios que causaba a la carrera profesional del mando, con una hoja de servicios impecable.

El siguiente capítulo de todo este asunto es la reprobación parlamentaria por parte de la oposición contra Grande Marlaska, que se debate esta semana en el Congreso.