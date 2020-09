Ábalos descarta la moción de censura contra Ayuso: “No es el momento”

Las mociones de censura no se anuncian, se presentan. El Partido Socialista de Madrid alimenta con cierta asiduidad la eventualidad de que se pueda llegar a impulsar una contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Un globo sonda que no obedece a una verdadera intención de hacerlo en el corto plazo, sino de ir creando en el imaginario colectivo las condiciones para ello en un futuro. Hoy por hoy no se va dar esta situación y así lo ha confirmado el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos.

En una entrevista en RNE, ha descartado la posibilidad de que desde su formación se plantee una moción de censura en la Comunidad de Madrid: “No creo que este sea el momento de mociones”. Y no lo cree, porque en opinión de Ábalos la actual situación sanitaria por la Covid-19 obliga a los dirigentes políticos a centrarse en lo que “interesa a los ciudadanos", esto es, en la gestión de la pandemia.

La posible moción ha adquirido varias derivadas, entre ellas, que el PSOE -el partido más votado en la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones- cediera la Presidencia a Ciudadanos. Un gesto por dejar de sostener a Díaz Ayuso al frente del Gobierno y que también tendría su causa-efecto en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, en los que los naranjas pueden tener un papel capital.

Ábalos no quiso abonar esta estrategia y se limitó a señalar con un "no vamos a hablar de otras formaciones políticas”, que serían, en todo caso, los socialistas quienes liderasen la candidatura al Ejecutivo madrileño. Tampoco quiso el secretario de Organización dar pábulo a la información adelantada por LA RAZÓN que apunta a una posible convocatoria electora anticipada y aseguró que en un momento como el actual "cada uno prioriza las preocupaciones”.