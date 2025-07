Abascal se enzarza con Feijóo: "Quiere una coalición con el PSOE"

"El señor Feijóo no va a tener ministros de Vox". Con esta frase, bien podía parecer que Santiago Abascal está decidido a echarle un capote a Alberto Núñez Feijóo, que estos días ha confiado su suerte electoral a una promesa: gobernar en solitario.

Pero el líder de Vox, en realidad, lo que hace es ironizar con la última idea-fuerza que ha trasladado el PP: que no habrá una coalición en la Moncloa tras unas hipotéticas elecciones. Y si esa es la exigencia que le ponen encima de la mesa para llegar al poder, habrá que volver a las urnas.

A través de su cuenta de X, el presidente de la tercera fuerza de España ha opinado que el PP "quiere que su gobierno sea una coalición con el Partido Socialista". Una aspiración que le parece "legítima", aunque emplaza a los populares a verbalizarlo: "Debe decirlo claramente, lo que no se puede es seguir estafando".

Si la disyuntiva que ayer Feijóo puso encima de la mesa, durante la clausura del XXI congreso nacional de su formación, fue: "O Sánchez o yo", hoy Abascal ha añadido un matiz: "Que los españoles decidan, el PSOE de Sánchez, el PSOE de Feijóo... o la verdadera alternativa de Vox".

A juicio de Vox, el PP está "volviendo a cometer el mismo gigantesco error" que el 23-J. "No han aprendido nada", criticó esta mañana el portavoz de la formación, José Antonio Fúster. "Se están repartiendo los sillones y hablando de gobiernos cuando no tienen absolutamente nada". Una vez más, lamentó el PP decide "vender la piel del oso antes de cazarlo".

Tellado: "No habrá un gobierno de coalición"

Fue ayer cuando Núñez Feijóo aseguró que su intención es gobernar en solitario. Un día después, desde su entorno aseguran que no se trata de un anhelo, sino de una promesa. "No habrá un gobierno de coalición", ha dicho Miguel Tellado. "No habrá un gobierno de coalición", ha repetido. "El compromiso de Feijóo es un gobierno en solitario". Es más, en caso de que los números no salgan y Vox exija entrar el Gobierno para apoyar una investidura del líder popular, en Génova lo tienen claro: estarían dispuestos a ir a una repetición electoral.

Durante este fin de semana, el presidente popular ha compartido con su parroquia cuáles son sus planes para llegar a la Moncloa: ensanchar la base electoral del PP para captar diez millones de votos y lograr así una mayoría suficiente que luego completaría pactando con con otras fuerzas políticas. Sin vetos a ningún grupo, salvo Bildu. Feijóo quiere gobernar sin Abascal en la mesa del Consejo de Ministros.

Tellado recalcó hoy que frente a la experiencia de un "gobierno roto que no es capaz de defender una posición única", Feijóo no quiere más que un "gobierno en solitario", y todos en su formación trabajarán "intensamente" para conseguirlo. "Forjando una gran mayoría de españoles que piensan que el cambio pasa por concentrar el voto del centro y del centroderecha en el PP".