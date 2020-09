Abascal: “Es una moción para ir contra un Gobierno de mafias”

El líder de Vox, Santiago Abascal asegura que es una persona de palabra y que presentará la moción de censura antes de que expire el mes de septiembre. En una entrevista con Ana Rosa no ha querido dar a conocer con quién ha hablado a lo largo del verano en busca de un candidato de consenso y aseguró que de su partido no ha salido la filtración de que hablara con Jaime Mayor Oreja sin confirmar ni desmentir que hubiera sido una de las personas a las que tanteó. Entre los posibles de su partido se habla de Javier Ortega Smith, Ignacio Garriga, o el mismo Abascal. Incluso ha salido en las quinielas la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo aunque desde Vox insisten en que el nombre del candidato aún no está cerrado.

Abascal asegura que la moción de censura se hace “para censurar al Gobierno y proponer uno alternativo" ante un Gobierno de Sánchez que dijo "nace del fraude y de la mentira” ya que, se reafirmó en que “es un Gobierno ilegítimo por mentir y por la propia gestión del coronavirus” y reiteró que es el “más censurable de toda la historia”.

El líder de Vox recordó que la moción de censura de Hernández Mancha contra Felipe González se presentó porque “aplicaba políticas de derechas” y para eso era mejor que gobernaran las derechas. Sin embargo, la de Vox es una moción “para ir contra un Gobierno de mafias”. Sobra a qué mafias se refería, Abascal recordó las reiteradas veces que Sánchez afirmó que no pactaría ni con separatistas, ni con terroristas y consideró que no se puede prometer una cosa y hacer la contraria. “Una cosa es que un gobierno no pueda aplicar todo su programa, pero mentir sobre los pactos no lo ha hecho nadie y es un Gobierno de mafias de la corrupción" donde recordó el caso Delcy con la entrada de “maletas de la narco dictadura” a nuestro país, que está "en manos de las mafias golpistas, de las mafias de los herederos de ETA y de las mafias de fiscalía que no quiere que se sepa qué pasó con los más de mil muertos” de la pandemia.

Abascal sí ve sentido a la moción de censura, a pesar de que no cuente con los votos necesarios en el hemiciclo para sacarla adelante -el PP dijo que votaría “no” en un momento inicial y ayer la diputada Cayetana Álvarez de Toledo manifestó la posibilidad de abstenerse-. El líder de Vox considera que hay que “decir a los españoles que no vamos a asistir atónitos al derrumbe de España”.

