Podemos fracasa en su ofensiva contra la Corona: El Congreso no apoya que el CIS pregunte por la Casa Real

Unidas Podemos ha fracasado en su primer intento de rearmar su ofensiva contra la Monarquía desde el Congreso de los Diputados, desde donde quiere impulsar el debate sobre Monarquía o República.

La primera de las medidas para el nuevo curso político por parte de los morados ha sido la de impulsar la votación en el Congreso a través de una proposición no de ley para que el CIS recupere en sus encuestas preguntas específicas sobre la Monarquía. Para ello, Unidas Podemos debía contar con el apoyo de su socio de Gobierno en la coalición, el PSOE. Sin embargo, los socialistas han dejado solo a su socio Unidas Podemos en la votación. La votación se ha saldado también con la negativa mayoritaria de la Cámara, que solo ha contado con los apoyos de Unidas Podemos y de los independentistas y nacionalistas.

A pesar de las pretensiones moradas, lo cierto es que según reflejan las últimas encuestas del CIS en su apartado de preocupaciones, en el mes de junio, la institución solo preocupaba a un 0,5 por ciento de la población.

Para defender la proposición no de ley morada, subió ayer al estrado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y líder de En Comú Podem, Jaume Asens, quien se felicitó por estar en el Congreso para hablar sobre la Monarquía. “Ya era hora de hablar sobre la Monarquía y derribar el muro de silencio que se había impuesto en los últimos años”, dijo.

Asens aseguró no compartir la justificación del presidente del CIS, José Félix Tezanos, para no preguntar por la Casa Real -quien asegura que a la ciudadanía no le interesa el debate-. Asens dijo que “el presidente del CIS dice que se ha quitado la pregunta porque a la ciudadanía no le interesa si se lleva cien millones de euros en su maleta, eso no interesa según Tezanos. Creo que en realidad si no sale la pregunta no es porque no sea un problema ya”, enfatizó. Para los morados “el CIS no pregunta por la Monarquía por los mismos motivos que Suárez no quiso un referéndum de la jefatura del Estado, porque sabían que el resultado sería el de la República”.

A su juicio, es necesario someter a la Monarquía a la transparencia “para evitar que pase como con el Rey Emérito”. En su intervención reconoció que entendía que el bloque de la derecha no votara a favor porque “a ellos les echaron por corrupción y ahora tienen miedo de que se eche a la Monarquía por los mismos motivos”. Sabiendo ya que los socialistas votarían en contra, les trató de convencer por última vez. “Interpelo a los socialistas porque hoy muchos de ellos se sienten incómodos porque tienen el corazón republicano”, dijo, para asegurar que hoy “no se vota Monarquía o República”, aunque matizó que su partido aspira a votarlo algún día. “Hoy votamos sobre democracia u opacidad”, sobre “si el CIS se pone al servicio del conocimiento de la verdad y de la ciudadanía o si esta al servicio del interés de algunos partidos, de la Casa Real y de los monárquicos”.

En el turno de fijación de posiciones, desde Bildu, el portavoz Jon Iñarritu defendió que “la mejor encuesta es un referéndum” y se preguntó que porque no preguntar a la ciudadanía “si el jefe del Estado está tan preparado”. "¿Por qué no preguntan sobre la opinión que tiene o es que en realidad cada vez más gente se pregunta para que sirve el Rey?, dijo. Por parte de ERC, su diputada Marta Rosique se congratuló por estar a su juicio “en uno de los momentos de máxima vulnerabilidad” y dijo que cada vez “es más difícil sostenerla”. Abogó por “preguntar a la gente por lo que piensa” al respecto.

Desde el bloque gallego, su diputado Néstor Rego, confirmó su voto a favor y aseguró que “todas las fuerzas políticas tras el enorme descrédito de la monarquía corrupta, saben que la Monarquía tienen los días contados”. Por parte de Más País, Íñigo Errejón “esto no es la eterna pregunta monarquía o república” sino sobre rendición de cuentas y sobre si los españoles pueden conocer que se hace en su nombre". Para finalizar, preguntó al Gobierno dijo, en nombre de los españoles porque “como el CIS no puede preguntarlo, lo hago yo”. Inquirió al Gobierno si “se pactó la huida del rey Emérito desde el Gobierno".

Desde JxCAT, su portavoz Laura Borràs, aseguró que “consultar a la ciudadanía no debería ser extraño”. “Lo extraño y sospechoso es no preguntar”. La dirigente independentista se dirigió a Unidas Podemos por no ir más allá en su ofensiva contra la Corona.

PP, Cs y Vox cargan contra Iglesias por querer “acabar” con la Monarquía

El diputado de Vox, Manuel Mariscal indicó que su grupo votará en contra de la propuesta de Podemos porque “no es su objetivo real” el que persiguen con la pregunta sobre la Monarquía. Los de Abascal aseguran que todo obedece a una estrategia para “poner en marcha un cambio de régmen para perpetuarse en el poder”. “Podemos no quiere preguntar sobre la Monarquía sino acabar con ella”.

Por su parte, el diputado de Cs, Guillermo Díaz ironizó con que siente curiosidad por las preguntas que querría dictar Pablo Iglesias al CIS y si por ejemplo lo haría “sobre la climatización de la piscina o si se pone o no moño ese día”. Se preguntó si podría preguntar el sistema demoscópico por otras cosas como por ejemplo "cómo de feminista es que se pongan denuncias falsas por acusación de corrupción o si están a favor que se investigue toda las corrupciones y no solo la de algunos partidos. “Cs será un obstáculo para su proyecto de parasitación”, les espetó a los morados.

Desde el PP, el diputado Carlos Rojas García, confirmó su voto en contra y se preguntó que “si en estos tiempos tan recios que vive el país esta iniciativa puede salvar al país” y preguntó a Unidas Podemos por el motivo por el que instaba al Gobierno a preguntar en el CIS por la Monarquía si Podemos está dentro del Gobierno. Cargó contra la “descoordinación” dentro del Ejecutivo y aseguró que “la proposición no de ley es una cortina de humo”. Además pasó a criticar la gestión de Unidas Podemos en el Gobierno y censuró que los de Iglesias pretenden “zarandear” la monarquía parlamentaria. “Para nosotros es un completo error”.

El “no” más delicado llegó desde el PSOE. Su portavoz Rafael Simancas salió a defender la posición de su grupo asegurando que habían estudiado la iniciativa y acudiendo al derecho comparado no encontraron “ni un solo caso de una encuesta pública sobre monarquías consolidadas”, dijo. Además, defendió que todos los meses el “CIS pregunta por los problemas más importantes y sí -reconoció- aparece la Monarquía todos los meses, pero en el último mes en el puesto 32, un 1,5 por ciento”. A su juicio esta proposición no de ley de los morados corresponde a sus intereses para “marcar perfil”. Reflexionó además que debe dejarse al CIS “al margen de interferencias políticas” porque es un “organismo autónomo, y de carácter independiente”.