Felipe González contesta a Iglesias por su “desprecio” a la Policía: “Es una estupidez"

El ex presidente del Gobierno, Felipe González, ha salido esta tarde a la defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado después de que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, asegurara esta semana en una entrevista que para frenar la pandemia la labor de los agentes en la Comunidad de Madrid era innecesaria. González ha tildado este argumento de “estupidez” y ha reconocido que le cuesta “un enorme esfuerzo” sentirse representado por la clase política española “mire hacia donde mire”.

Durante su intervención en un acto por el 75 aniversario del diario argentino ‘Clarín’, el ex presidente del Gobierno ha reconocido que le “inquieta” que el Gobierno de Pedro Sánchez negocie los Presupuestos Generales del Estado con fuerzas políticas independentistas porque, a su juicio, pactar “un proyecto de país” con gente que no cree que España “deba continuar como proyecto” es una “contradicción”.

“Es peculiar que a mi me inquiete pactar un proyecto de país, los PGE, que son el primer paso para eso, con la gente que no cree que el país deba continuar como proyecto. Me parece una contradicción en sus términos”, ha explicado González, quien también ha mostrado su inquietud porque se está debatiendo “quién está dispuesto a pactar” y no sobre “el techo de gasto o las previsiones” económicas.

El ex presidente también ha opinado sobre el debate entre Monarquía y República y ha asegurado que a su juicio cambiar la actual monarquía por una “república plurinacional con derecho de autodeterminación”, como aseguró defiende el actual vicepresidente Pablo Iglesias, sería “la semilla de la autodestrucción” del país como “Estado Nación”. “Estoy radicalmente en contra de eso, y con lo que me quede de fuerzas, con la edad que tengo y el futuro, lo combatiré”, zanjó.