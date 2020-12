El sacerdote Silverio Nieto declara que Fernández Díaz negó conocer el espionaje a Bárcenas

El sacerdote Silverio Nieto ha declarado este lunes en la Audiencia Nacional que el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz le aseguró que no sabía nada de la conocida como ‘Operación Kitchen’ sobre el espionaje al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, según informan fuentes jurídicas a LA RAZÓN, que destacan que también negó haber enviado mensajes de WhatsApp en el desempeño de sus funciones al frente del Ministerio.

El religioso sí ha reconocido que reenvió a Fernández Díaz un mensaje que previamente le había remitido el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, en el que este le anunciaba su intención de entregar al Juzgado unas comunicaciones que aludían a la “Operación Kitchen”, y que supuestamente podían incriminar al ex ministro.

Nieto también ha informado al instructor de que Martínez le advirtió por WhatsApp de que su defensa le había aconsejado entregar en el Juzgado las actas notariales donde constaban “los mensajes recibidos” en 2013 y 2014. Estos, según Martínez, tenían “instrucciones muy claras y explícitas sobre los supuestos ‘operativos policiales”.

García Castaño

Nieto, que fue director jurídico civil de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha reconocido que también trasladó el mensaje de Martínez al ex comisario Enrique García Castaño, también investigado, y cuya declaración desencadenó la imputación del ex secretario de Estado. El ex comisario, según este testimonio, le contestó que suponía que Martínez contaría todo lo que supiese.

Esta religioso, que ha explicado que no tenía una relación estrecha con el ex secretario de Estado, ha dicho que supuso que este acudió a él porque se sentía abandonado y dolido, y entendió que quería apoyo moral y un consejo de amigo. Eso sí, ha insistido en que únicamente reenvió los mensajes y ha negado haber hablado con nadie sobre cuestiones operativas, según informa Efe.

El religioso fue interrumpido en varias ocasiones por el fiscal Miguel Serrano, quien le advirtió de que su versión no se ajustaba con la realidad, según informan fuentes presentes en la declaración.

Como testigo

Nieto ha comparecido este lunes como testigo por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga un supuesto operativo de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de documentos presuntamente comprometedores para dirigentes del partido, la denominada pieza “Kitchen”, que se instruye dentro del “caso Villarejo”.

Una pieza donde están imputados tanto el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz como su entonces segundo, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que siguen manteniendo versiones opuestas: el primero insiste en que nunca supo nada de la operación, mientras que el segundo le atribuye unos mensajes sobre la misma que Fernández Díaz niega haber escrito y cree manipulados.

Las fuertes discrepancias en cuanto a los mensajes llevaron al ex ministro y a su ex número dos a enfrentarse en un careo lleno de reproches, donde sus versiones volvieron a chocar, y ha hecho que el juez cite a declarar a los notarios ante los que Martínez protocolizó los mensajes por si estos estuviesen manipulados.