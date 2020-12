Sánchez anuncia que llamará a Casado para desbloquear “de una vez” el CGPJ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy desde Bruselas que llamará al líder de la oposición, Pablo Casado, para ver “si de una vez por todas podemos renovar el órgano de gobierno de los jueces”. El jefe del Ejecutivo ha afeado al presidente del PP que no cumpla la Constitución en todos sus términos, en lo referente a la renovación de los órganos constitucionales, entre los que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El anuncio, que no debería serlo, viene a rectificar la estrategia de incomunicación con el líder de la oposición que se había desplegado desde Moncloa y que éste había denunciado, después de que Sánchez no le devolviera su última llamada y de que no se acercara a charlar con él durante la conmemoración del Día de la Constitución en el Congreso.

En Moncloa sostienen que el acuerdo para renovar el CGPJ está ya cerrado, pero que el Partido Popular pone “excusas” cuando llega el momento de anunciarlo o ponerle fecha. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, llegó incluso a asegurar que estaría listo antes de acabara el año, pero los populares negaron esta eventualidad. Algo que causó profunda indignación en Moncloa.

Hasta después de las catalanas

Ahora, el margen temporal se amplía hasta después de las elecciones catalanas, para que el PP no se vea perjudicado, por llegar a acuerdos con el Gobierno, en su pugna electoral con Vox. En este sentido, el propio presidente del Gobierno criticó los “complejos” de los populares frente a la ultraderecha, con la que viven enfrentados en unas continuas primarias.

Sánchez ha confiado en que se pueda llegar por fin a un pacto para renovar todos los órganos constitucionales, “también el Consejo General del Poder Judicial” y ha recordado con sorna que estos bloqueos siempre se dan -”oh, casualidad”- cuando el Partido Popular está en la oposición. El CGPJ va a cumplir ya dos años en funciones, cuando su mandato natural es de cinco.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha respondido al anuncio de Sánchez asegurando que está “abierto” a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, siempre que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez “acepte las condiciones” planteadas por los populares, entre ellas que “ningún otro partido” forme parte de la negociación, esto es, que aparte a su socio de coalición, Unidas Podemos, que había deslizado que incluiría a Bildu y ERC en caso de que el PP mantenga el bloqueo. “Nuestra posición no ha cambiado en los últimos dos años. La Constitución debe cumplirse, tiene que haber tres quintos para alcanzar esa mayoría que sumamos el PP y el PSOE”, ha afirmado Casado.

Casado ha incidido en que “ningún otro partido debe formar parte de esa negociación, más aún cuando esos partidos hoy están arremetiendo contra el poder judicial, la Casa Real, la unidad nacional o el blanqueamiento de quienes no condenan el terrorismo etarra”. De este modo, el líder del PP ha llamado a un “reforzamiento de la independencia judicial”, de manera que “los jueces elijan a 12 de los miembros del Poder Judicial directamente, que la Fiscalía General del Estado no pueda ser ocupada por una ex política de un partido determinado y que haya unas mayorías reforzadas a la hora de decidir desde el CGPJ”. “Si el Gobierno por fin decide que acepta estas condiciones, que no son del PP sino de la Constitución y de la Comisión Europea, no habrá ningún problema en afrontar esa renovación institucional”, ha zanjado.