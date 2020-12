Más diferencias en el seno del Gobierno de coalición. Unidas Podemos vuelve a chocar con el ministro de inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tras defender la propuesta de reducir la jornada laboral a 34 horas a la semana, un extremo que el Gobierno no plantea, ahora, los morados se enfrentan a José Luis Escrivá en cuanto a su propuesta de elevar de 25 a 35 años el tiempo de carrera laboral que se utiliza para calcular la pensión.

Desde Unidas Podemos se oponen frontalmente a este extremo y enfatizan que “no está en el acuerdo de coalición” y sería dar pasos “hacia atrás”, denunció la portavoz del partido, Isa Serra esta mañana en rueda de prensa tras la reunión del Secretariado.

El partido morado avisa al Gobierno de que en esta cuestión no cuentan con el aval del socio minoritario de la coalición y de que la futura medida en ciernes no va “en la buena dirección”. “Esperemos que no se pretenda llevar a cabo por parte del PSOE”, apuntando que el acuerdo de Gobierno firmado en enero por ese partido y Unidas Podemos no contempla medidas de estas características.

Para Serra es “es fundamental garantizar el nivel adquisitivo de los pensionistas”, como se ha hecho con las subidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado. Pero, respecto al tiempo de cómputo, recalcó que “todo lo que sea ir hacia atrás no está basado en el acuerdo de Gobierno al que llegamos el PSOE y Unidas Podemos y no es la buena dirección”.

Subir el SMI es “una prioridad”

Por otro lado, la portavoz morada se mostró partidaria de aumentar para el año que viene la cuantía del salario mínimo interprofesional, una medida que también defiende la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que ha explicitado públicamente, pero que no cuenta con el aval mayoritario del Gobierno. Para Unidas Podemos es una “prioridad” elevar el mínimo y recordó el acuerdo del Gobierno para que a lo largo de la Legislatura llegue al 60 por ciento respecto al salario mínimo. “Hemos acordado con el PSOE que al final de la legislatura el salario mínimo tiene que ser de un 60% respecto al salario medio”. Además, aseguró que le “consta” que Díaz “va a trabajar por eso en los próximos días reuniéndose con los agentes sociales”.