Villarejo dice que el jefe de la Policía le autorizó a investigar a Pujol de forma clandestina: “Como te pillen, estás solo”

El comisario jubilado José Manuel Villarejo reconoció en dos conversaciones que él mismo grabó que el Ministerio del Interior no le encargó investigar a la familia Pujol, aunque sí reconoció que su jefe, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, le autorizó a llevar a cabo estas pesquisas de forma clandestina sobre la familia del ex presidente de la Generalitat de Cataluña.

“A mí el [director general de la Policía, Ignacio] Cosidó me dijo: esto no, mejor que no. Y le dije, una polla, y lo único que ahí el [Eugenio] Pino se portó, y cuando salíamos de la reunión me dijo: tira pa’lante, ahora, como te pillen tronco, estás solo”, explica Villarejo el 16 de febrero de 2017 al también comisario jubilado Enrique García Castaño.

En una segunda conversación, grabada el 15 de febrero de 2017, Villarejo vuelve a reconocer, en este caso a un periodista, que Cosidó no le permitió investigar a la familia del ex presidente catalán: “Cuando terminamos la reunión, esa de seguridad, de crisis, que había uno del CNI, [me dijo] no, esto vamos a ir con cautela porque no vaya a afectar a otros problemas. A la salida es cierto que Pino me dice: tira pa’lante, pero como te pillen yo no sé nada. Yo pensé para mí, me toca la polla que me pillen o no me pillen, yo voy hacer mi trabajo”, dice el ex comisario en la grabación que obra en poder del juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

“No hay causa”

“Tiene cojones macho”, se lamenta Villarejo también ante García Castaño en su conversación de 16 de febrero de 2017, en la que después sostiene que “si no llega a ser por la Vicky [María Victoria Álvarez], no hay causa. A la Fiscalía, cuando fui a ver al mierda de [Antonio] Salinas me dijo que no, que no veía nada y las personalidades y tal”.

El polémico comisario se refiere en ese pasaje de la conversación al inicio del denominado ‘caso Pujol’, que se abrió gracias a la declaración de Victoria Álvarez, la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del matrimonio compuesto por el ex presidente catalán Jordi Pujol y Marta Ferrusola; pero también con una denuncia del empresario Javier de la Rosa.

Oficio policial del 'caso Pujol'

En la conversación del 15 de febrero el ex comisario explica a un informador que se hizo pasar por periodista “como forma de introducirme con ella [María Victoria Álvarez]. Me busqué la vida y organicé un tema, y a raíz de la nota mía inicial donde dije la que estaban preparando los pavos [Pujol]”, indica. En otra parte de la grabación, Villarejo explica que mandó a su empleado Rafael Redondo a Barcelona para hacer gestiones sobre la investigación al ex presidente catalán: “Y al final de mes a Rafaelito lo pagaba yo”, se lamenta el ex mando policial, que asegura que le debían unos 50.000 euros en fondos reservados.

Piqué Vidal

“Porque claro, tengo información de la polla, de Piqué Vidal, que era abogado de Javier de la Rosa y de toda esta gente, y de Pujol. Piqué Vidal me dio información de la polla, de tal, un tipo en Andorra que era maricón, que era el que le manejaba las cuentas al Pujol, que estaba imputado, ¿te acuerdas? En fin, un zorrón de gente”, prosigue Villarejo.

Este comisario reconoce, además, que él sabía que lo que le contaban sus fuentes era muy viejo: “Luego descubrí, que no era tan antiguo porque son tan catetos que la misma estructura que ellos tenían desde hacía veinte años la seguían usando. ¿Entiendes? Pero, joder, es Javier de la Rosa el que me cuenta por lo que ahora está imputado su hijo”, concluye.

Oficio de la Policía en el caso Pujol

En la conversación con García Castaño Villarejo relata a su compañero que cuando fue a ver al entonces fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, este no le hizo caso: “Me dijo que no; que no veía nada”. La Fiscalía, tal y como consta en el sumario del “caso Pujol”, consideró que “no procedía la reapertura de las Diligencias 132/12 [sobre Pujol] por no tener relación los hechos denunciados en ambos escritos” en los que se incluían las denuncias de María Victoria Álvarez y Javier de la Rosa.

Pablo Ruz

Tampoco el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz accedió a las pretensiones de Villarejo, ya que se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, que ya había iniciado unas pesquisas sobre injurias contra el empresario Javier de la Rosa.

Pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el 15 de enero de 2013 a Ruz que reabriera las pesquisas, que se habían iniciado tras una “Nota Informativa’, de 21 de noviembre de 2012”, y que Villarejo presumió de haber redactado.

Por su parte, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino negó en su declaración como imputado haber aprobado la investigación a los Pujol: “El señor Villarejo es muy, muy particular y él hace lo que… Yo podría contarle mil cosas [inaudible] pero en un momento determinado he tenido conocimiento [inaudible] operativo, por ejemplo: el señor Villarejo iba a ver al señor Jordi Pujol, y yo no me enteraba. Le preguntaba que quién le había dado permiso y me ha dicho: la superioridad. El señor Villarejo ha hablado con el señor De la Rosa para una serie de asuntos y yo me he enterado que estaba [siendo investigado por] la Policía Judicial”, se justificó.

Apelaciones de los Pujol

Los Pujol reclamaron el 21 de febrero de 2020 su personación como perjudicados en el caso Tándem o Villarejo, aunque todavía no han obtenido una respuesta de la Audiencia Nacional. Además, el próximo 22 de enero la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se reunirá para decidir acerca de las doce apelaciones presentadas contra la decisión del juez José de la Mata de procesar a toda la familia del ex presidente catalán.

El tercer frente judicial de los Pujol es el recurso de apelación que presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la decisión de absolver a Eugenio Pino por el caso del ‘pendrive’