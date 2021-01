Juan Carlos Quer, sobre el segundo grado de Abuín: “Me chirría los oídos. Me duele. Pero estaré vigilante”

“Le han dado la progresión de primer a segundo grado solo en base al buen comportamiento. Y claro que lo tendrá: esta gente es muy cobarde en el ámbito carcelario, solo son valientes con las niñas y en la calle; con los hombres no”. Así reacciona el padre de Diana Quer, la joven agredida sexualmente y asesinada en verano de 2016 en Galicia, ante la progresión concedida a José Enrique Abuín, condenado por el este macabro crimen a Prisión Permanente Revisable (PPR). La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidió la semana pasada conceder el segundo grado a Abuín, que cumple condena en la prisión de Mansilla de las Mulas (León) desde que fue detenido en diciembre de 2017. Según informó el “Diario de León”, pese a que podría solicitar sus primeros permisos al abandonar el primer grado, al haber sido condenado a prisión permanente, no será hasta que cumpla ocho años de prisión efectiva (serían quince si su prisión permanente lo hubiese sido por actos de terrorismo) cuando pueda comenzar a pedir permisos. “Una cosa es que los pida y otra que se los den”, recuerda el padre de la víctima. “La gravedad del delito que cometió y la peligrosidad de este sujeto en la calle harán muy difícil que se los concedan. O espero que así sea, yo estaré pendiente”, advierte.

GRAF8618. SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14/11/2019.- El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer acompañado por su hija, Valeria Quer, a su llegada a los juzgados compostelanos en el tercer día de juicio por la muerte de Diana Quer. EFE/Xoán Rey

Y es que, Juan Carlos recuerda la cantidad de casos en los que este perfil de internos reinciden durante sus permisos penitenciarios, concedidos en virtud de buenos comportamientos y con el aval de los jueces de vigilancia penitenciaria. “Al final quienes pagan los actos de este tipo de individuos no son los jueces que conceden los permisos sino las niñas”, sostiene. Por eso, reconoce que se enteró por la Prensa de la decisión de Prisiones -organismo dependiente del Ministerio del Interior-: “A las víctimas no nos informan de este tipo de cuestiones”. Y reconoce que le descolocó la “premura” con la que el asesino de su hija ha sido beneficiado con esta progresión, aunque entraba “dentro de lo previsto”: “Me chirría los oídos. Me duele. Pero estaré vigilante”, advierte.

Diana Quer fue agredida sexualmente y asesinada el 22 de agosto de 2016 en una nave de Asados

La abogada de “El Chicle”, Fernanda Álvarez, no consiguió que el Tribunal Supremo revisara su condena y desestimó el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictada en junio. Esta confirmaba, a su vez, la acordada por un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de A Coruña en diciembre de 2019, cuando condenaron a Abuín por agresión sexual previa al asesinato: una de las circunstancias que tienen que darse para ser condenado a prisión permanente.