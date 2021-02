Casado asegura que no le temblará el pulso para depurar responsabilidades en el partido, aunque sea Rajoy

Cuando arranca el juicio por el “caso Bárcenas”, el líder del PP ha vuelto a afirmar que “él no trata con delincuentes” y que está “harto” de tener que responder sobre algo que ocurrió en los 90. Subraya que todo ello “ha tenido un coste electoral tremendo” para los populares que subrayó “es una alternativa imprescindible y urgente frente a un Gobierno que está haciendo las cosas mal y al independentismo”.

Casado, destacó en una entrevista en Mas de Uno, en Onda Cero que, desde que llegó al partido, siempre ha abogado por la “ejemplaridad “y “en el partido ya saben a qué atenerse”. Por ello subrayó que no le va a temblar el pulso para depurar responsabilidades de cualquier miembro del partido, aunque sea Mariano Rajoy. “Si demuestran su inocencia será instaurada”.

“La pena de telediario es muy mala para el partido, pero sobre todo para España porque a la gente le interesará la economía, ley de okupación...”

El líder del PP subrayó que Luis Bárcenas “ha mentido tantas veces y ha cambiado tantas veces de versión que no le doy ninguna credibilidad”. Pero, a diferencia de Sánchez o Iglesias “yo respeto a los jueces”. Además, ve injusto que se le siga preguntando por el caso Bárcenas cuando él no dirigía el partido. “Sería injusto que yo le preguntara a Sánchez por Roldán o por Filesa. Recuerdo que el PP no está condenado por financiación irregular, está un tesorero”, subrayó.

Insistió en que “ese PP ya no existe” porque no hay ninguna persona de los que están imputados en la dirección del partido” y que toda la información que él tiene sobre ello es la que tiene de los medios de comunicación.