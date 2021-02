Vertedero de Zaldibar: Robles y el Gobierno vasco se enzarzan por la ayuda de la UME

El lento rescate en el vertedero de Zaldibar, donde un año después continúa sepultado uno de los dos trabajadores tras el derrumbe, el de Joaquín Beltrán, ha vuelto a ser tema de discusión por la negativa del Gobierno vasco de solicitar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Y es que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntado hoy que, “a lo mejor, si la UME hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría ahí”. Pero el Ejecutivo vasco no pidió ayuda.

Robles hizo esta declaración tras un acto en la a Fundación Ortega-Marañón (FOM), en donde ha señalado: “No puedo entender que en algunos sitios se diga que la UME no puede venir”. “Son cosas que a mí, humanamente, me resultan difíciles de entender”, ha añadido.

Unas palabras, las de la ministra, que llegan pocos días después de que el Parlamento vasco rechazase (con los votos de PSOE y Podemos, entre otros), una propuesta de PP, Cs y Vox para que la UME interviniese en el País Vasco cuando fuese necesario, como en el caso del vertedero.

“Falta a la verdad”

Sin embargo, las afirmaciones de Robles no han gustado al Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que ha exigido a la ministra que rectifique unas declaraciones hechas desde el “desconocimiento más absoluto de la tragedia”, informa Ep. Así lo ha manifestado el portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, quien considera que son unas declaraciones “totalmente injustas, que faltan a la verdad y que solo puede ser manifestadas por alguien que no conoce lo que ha sucedido hace un año y a lo largo de todo este tiempo en Zaldibar”.

Mientras, el portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, lamentó en su perfil de Twitter “la poca memoria de la ministra. Hace un año me dijo que el ejército no podía hacer más ni nada diferente a lo que ya se hacía por parte de las instituciones vascas. Últimamente no está acertada, ni sobre este tema, ni sobre las expresiones ultras en el ejército”.