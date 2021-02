PSOE y Podemos rechazan que la UME intervenga en el País Vasco cuando sea necesario

“Queremos que inste al Gobierno Vasco a solicitar del Gobierno de España, en todas aquellas situaciones de emergencia en las que sea necesario, la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, garantizando que de esta forma la ciudadanía vasca disponga de los mismos medios en estas situaciones que el resto de ciudadanos españoles, como en el caso de la catástrofe del vertedero de Zaldibar”. Esta propuesta, presentada y defendida hoy en el Pleno del Parlamento Vasco por los grupos PP+Ciudadanos y Vox ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE y Podemos.

Aunque la Proposición no de ley presentada se centraba en la participación de esta unidad en las tareas de búsqueda de los restos mortales de Joaquín Beltrán, sepultados en el vertedero de Zaldibar, los tres grupos fueron más allá instando al Ejecutivo vasco a pedir al Gobierno central que la UME acudiera “las veces que sean necesarias para ayudar en caso de emergencia”, tal y como apuntó la popular Muriel Larrea Laso. Y añadió que “las emergencias no entienden de colores. Y la UME no viene aquí a colocar ninguna banderita. Viene a salvar vidas”.

“Tenemos que tener la certeza de que este Gobierno va a poner todos los medios existentes para atendernos en caso de emergencia. Ningún ciudadano vasco puede tener la duda que no se hizo cuando se pudo hacer”, ha señalado la parlamentaria del PP.

“No reniegue de las Fuerzas Armadas”

Por su parte, Amaia Martínez Grisaleña, de Vox, ha pedido al lendakari Iñigo Urkullu: “Ponga en valor a nuestras Fuerzas Armadas, no reniegue de ellas por ser una unidad del Ejército español”.

Desde el PSE, Alberto Alonso Martín defendió el rechazo de los socialistas alegando que es al Gobierno Vasco “a quien le compete la gestión de las situaciones de emergencias, por muy complejas y graves que estas sean. Eso es lo que ha hecho desde el minuto cero, liderar y coordinar las labores de emergencia. Es su competencia y a ello se ha dedicado”. Y lo hizo jactándose de que la UME fue creada por un Gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero.

Finalmente, la propuesta fue rechazada con 67 votos en contra (PNV, Bildu, PSE y Podemos) y 7 a favor (PP, Cs y Vox).