La Fiscalía considera que no es el momento de acordar un careo entre Luis Bárcenas y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Así lo ha puesto de relieve el fiscal de Anticorrupción Antonio Romeral en la segunda sesión del juicio de la “caja B” del PP, en la que el representante del Ministerio Público se ha pronunciado respecto a la petición de la defensa del extesorero popular.

El fiscal ha dejado claro que ve “prematuro” en estos momentos “aventurar” ese cara a cara “entre uno de los acusados y un testigo cuando todavía no conocemos si existen contradicciones” entre ambos. Será el tribunal, ha añadido, el que en su momento deba pronunciarse al respecto una vez escuchado el testimonio del expresidente del Gobierno. Eso sí, Romeral ha precisado que esas contradicciones deben ceñirse al objeto del procedimiento, y no a cuestiones que no se están juzgando.

El representante del Ministerio Público también se ha referido a la petición del abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, de que declaren como testigos varios periodistas en relación a diversas grabaciones que acreditarían, según el ex tesorero, el conocimiento que tendría Rajoy de esa supuesta contabilidad opaca. El fiscal ha afirmado no tener elementos de juicio suficientes para valorar la pertinencia de esos testimonios, pero ha recordado que un testigo “es el que tiene un conocimiento directo sobre los hechos”, subrayando que “no es la investigación periodística lo que determina el haber sido testigo de un hecho y poder valorarlo”.

Apoya el aplazamiento del juicio

Anticorrupción sí ha respaldado la petición de la defensa del ex gerente del PP Cristóbal Páez (que ha dado positivo por Covid y está siguiendo el juicio desde su casa) de que se suspenda la vista oral hasta que se restablezca. “Nuestra posición es siempre la de celebrar el juicio oral”, ha defendido Romeral, haciendo hincapié en que además ya han pasado más de cinco años desde que se formuló la acusación. Pero, ha añadido, “hay que compaginarlo con el derecho del señor Páez de estar presente” en el juicio. De ahí que haya respaldado la suspensión solicitada de un “aplazamiento corto que se corresponde con ese pronóstico de recuperación” de unos diez días.

El fiscal se ha opuesto a que se declare la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral, dictado en 2005 por el juez José de la Mata, por admitir calificaciones jurídicas de los hechos que no se corresponderían con los recogidos en el auto de procedimiento abreviado (equivalente al auto de procesamiento), éste dictado antes por el juez Pablo Ruz. “Hay que fijarse en los hechos y en los acusados” y, también, si en los escritos de acusación “se incluyen hechos que ya han sido objeto de investigación” -ha recalcado-, y no tanto en los delitos de los que acusan las acciones populares

Algunas de esas calificaciones, ha asegurado, “pueden llegar a ser disparatadas” (por ejemplo, por referirse a hechos prescritos), pero eso corresponde valorarlo al tribunal. “El auto es válido”, ha concluido, y los motivos expuestos “no son suficientes para decretar esa nulidad”.