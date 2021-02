El abogado de Bárcenas contradice su declaración en “Kitchen” sobre la grabación a Rajoy

El 16 de enero de 2019 Luis Bárcenas declaró por primera vez como testigo en el «caso Villarejo» sobre el espionaje que sufrió de la Policía, que según los audios del excomisario tenían como intención sustraerle la documentación que pudiera tener de Mariano Rajoy. En esta primera comparecencia Bárcenas rechazó haber grabado al expresidente del Gobierno. Esta declaración contradice a la versión dada ayer por su abogado, Gustavo Galán, quien ha apuntado que su cliente habría registrado un encuentro con Rajoy y otro con el exlíder del PP andaluz Javier Arenas.

21 de febrero de 2019: Nunca ha grabado a nadie

El extesorero del PP Luis Bárcenas reiteró a preguntas del fiscal Ignacio Stampa que nunca había grabado en su vida una conversación. Y como prueba de ello explicó que su entonces letrado, Javier Gómez de Liaño, le dio la indicación de que tenía que entregarle «absolutamente toda la documentación que tuviese. Como por ejemplo los papeles, los documentos y si hubiese habido audios o vídeos, absolutamente todo». De hecho, Bárcenas explicó al fiscal y al magistrado que investiga la «Kitchen» en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que dio todo el material que tenía al conductor, Sergio Ríos, quien había sido captado por el comisario José Manuel Villarejo para robarle información confidencial.

Entregó todo a Liaño

«Entonces yo le envío a Javier Gómez de Liaño mi móvil y la tableta. Si hubiese habido un soporte grabado por mí, teniendo en cuenta la disputa que ya había entre los dirigentes o algunos dirigentes del PP con respecto a mí, por supuesto que lo hubiese dado, todo, absolutamente todo. Era el momento; si le estoy dando los ‘Whatsapp’ es porque los tengo, y si hubiese tenido una grabación, también. En fin, estábamos en lo que estábamos en aquel momento», reconoció al juez el extesorero del PP quien realizó la declaración desde la cárcel.

Luis Bárcenas y Mariano Rajoy, en una imagen del sumario del caso Gürtel.

“Una periodista me decía que si yo tengo grabaciones, que si yo iba a tiendas de espías, que tenía un bolígrafo que grababa. Yo no he ido a una tienda de espías en mi vida, y no he grabado jamás una conversación como dije aquí, ni en vídeo ni en audio, en ninguno de los soportes», prosiguió Bárcenas, que después destacó: “Ellos suponían que existían grabaciones, vídeos, lo que la prensa se ha querido inventar a lo largo de todo este tiempo. En función de una realidad paralela que habían creado los medios en cuanto a la existencia de determinadas pruebas, yo creo que había mucha preocupación”.

7 de septiembre de 2020: Se levanta el secreto de «Kitchen»

La decisión del juez Manuel García Castellón de levantar el secreto de sumario de «Kitchen» permitió saber a las partes personadas, entre ellas al abogado de Bárcenas, que las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo apuntaban que el también comisario Enrique García Castaño había irrumpido en el estudio de la mujer del extesorero. Y según el exchófer Sergio Ríos en ese inmueble Bárcenas guardaba dos ‘pendrive’ con las grabaciones que había realizado a Mariano Rajoy, en su despacho de la Calle de Génova, 13, y a Javier Arenas en un restaurante de Sevilla. Ambos audios mostrarían, siempre según dijo a Villarejo, que tanto el expresidente como el líder del PP andaluz estaban al tanto de la existencia de una Caja B en el partido.

8 de febrero de 2021: Ahora dice que sí hubo grabaciones

El nuevo abogado de Luis Bárcenas, Gustavo Galán, aseguró ayer lunes en el primer día del juicio de la Caja B que su cliente sufrió en 2013 la sustracción de dos grabaciones que estaba guardando en el estudio de su mujer, Rosalía Iglesias.

Declaración de una periodista

El Letrado defensor del extesorero del PP ha reclamado este lunes al tribunal que juzga en la Audiencia Nacional el caso de los “papeles de Bárcenas” que cite a declarar como testigo a la periodista María Luisa Bernal [Marisa Gallero] para que declare acerca de la información titulada «Bárcenas acusa: tengo grabado a Rajoy recibiendo un sobre» que se publicó el 10 de enero de 2016, y en el que la informadora presenta el libro que publicó sobre el extesorero: “Recoge unas manifestaciones de Bárcenas que le cuenta como realiza una serie de grabaciones, en este caso a Rajoy y a Arenas sobre esta contabilidad. Lo había realizado para su propia autoprotección”, ha reconocido Galán.

El letrado de Bárcenas también ha reclamado al tribunal que admita una supuesta grabación que habría realizado el periodista Francisco Mercado al extesorero del PP Álvaro Lapuerta en el que este último habría reconocido la existencia de una contabilidad paralela y los sobresueldos a los dirigentes del partido.