El juez reclama a Bárcenas que acredite con documentos su “confesión”

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga supuestas donaciones de empresarios al PP a cambio de adjudicaciones, ha instado a Luis Bárcenas a aportar la documentación que acredite sus últimas revelaciones a la Fiscalía Anticorrupción, un escrito en el que afirma que algunas de esas aportaciones fueron finalistas (como contraprestación por la adjudicación de contratos públicos).

Así lo asegura el magistrado -que investiga precisamente esas donaciones de empresarios en uno de los flecos de la causa de los papeles de Bárcenas que sigue abierto- en una resolución en la que acuerda, a instancias de la defensa del extesorero del PP, aplazar sine die su comparecencia del próximo lunes, cuando estaba citado en calidad de investigado a ratificar esa denuncia.

Al margen de ese aplazamiento, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acuerda en esa providencia que, “a la vista del escrito del sr. Bárcenas” -que está pendiente de ratificar en el juzgado- se inste a su defensa, que ejerce el letrado Gustavo Galán, a que “aporte en su caso la base probatoria (documental,...) en la que puedan sustentarse las manifestaciones que hace”.

Tras señalar a Mariano Rajoy por estar supuestamente al tanto de la “caja B” del partido, Bárcenas se ofrece en esa “confesión” a colaborar con la Justicia tanto en esta causa como en el “caso Púnica” sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid con Esperanza Aguirre. Sin embargo, el hecho de que en pocas horas Bárcenas tuviese que declarar además como testigo en el “caso Kitchen” y en el juicio por la “caja B” del PP (un interrogatorio previsto inicialmente el próximo martes) ha hecho que su defensa solicitase el aplazamiento.

Pero el calendario procesal del magistrado (que también está a cargo desde noviembre del Juzgado número 1, del que fue titular hasta hace poco, a la espera de que sea adjudique esa plaza) está repleto hasta el próximo abril, ya que, además, recuerda, debe asumir las guardias correspondientes a ambos juzgados. De ahí que en la misma resolución Pedraz aventura que no se podrá citar de nuevo al extesorero del PP para que ratifique su denuncia antes de mediados de abril, a no ser que “otro señalamiento no se pueda practicar y pueda en su lugar acordarse la declaración del investigado”.

El exgerente con Covid, ingresado por neumonía

A quien sí puede despejársele la agenda de comparecencias es a Bárcenas. Aplazada esta citación judicial, el exsenador debe declarar como testigo el lunes en relación a la “operación Kitchen” y en el juicio de la “caja B” 24 horas después, cuando está previsto que se reanude la vista oral aplazada el pasado martes por estar enfermo de Covid uno de los acusados, el exgerente del partido Cristóbal Páez.

Pero Páez se encuentra ingresado en el hospital madrileño Isabel Zendal aquejado de una neumonía provocada por el virus, según ha comunicado hoy mismo su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, al tribunal que preside el magistrado José Antonio Mora, una circunstancia que compromete seriamente la reanudación del juicio el martes. No obstante, no será hasta el día anterior cuando la Sala tome una decisión al respecto.