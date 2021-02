Más de 4.000 personas apoyan la petición en change.org para que Sánchez cese a Iglesias

Si ayer hasta 200 intelectuales bajo la plataforma “La España que reúne” pedían al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dimisión de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias -tras cuestionar la democracia- hoy más de 4.000 personas ya han firmado esa misma petición en la plataforma change.org. en menos de 24 horas, según aseguran fuentes de la asociación.

El manifiesto “César en la infamia: Pablo Iglesias debe ser destituido’ tiene por objeto reclamar a Sánchez el cese inmediato de su vicepresidente, al que acusan de “socavar la democracia” y de ser “desleal” al Gobierno y a España. Califican a Iglesias como “un gobernante que no creyera en la dignidad democrática de su país”.

Un manifiesto que fue avalado por dirigentes de todo signo político como el ex líder del PSOE vasco, Nicolás Redondo, el ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina y el exministro del Interior en el Gobierno de Felipe González, José Luis Corcuera o el ex alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez y el exministro socialista y escritor César Antonio de Molina, entre otros.

Desde la plataforma cargaban también contra el actual PSOE por haber confirmado gobierno con Unidas Podemos, tras que en campaña electoral, el presidente del Gobierno asegurara que no pactaría con los morados. “Bien, el experimento ha agotado su curso. Ningún logro, ningún esfuerzo loable se le conoce al Sr. Iglesias en el ejercicio de su cargo. Hacer declaraciones imperdonables y ver series de televisión mientras parecen ser los únicos contenidos de su cartera y de su “amplio propósito” para la legislatura”, exponen.

También apoyado por políticos del PP y Cs como actual diputada, Cayetana Álvarez de Toledo, o el ex ministro de Asuntos Exteriores con Mariano Rajoy, José Manuel García Margallo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, o algunos de los fundadores del partido como Xavier Pericay o Francesc de Carreras. Además lo suscribían el historiador José Alvares Junco, los escritores Andrés Trapiello y Feliz de Azua, la filósofa Adela Cortina, Alvaro Delgado Gal, Rafael Spottorno, el exministro socialista, el arquitecto Mariano Gomá, el periodista Hernando Calleja, que leyó en el homenaje a las víctimas de la Covid-19, Arcadi Espada o Jose María Múgica, hijo de Fernando Múgica, asesinado por ETA, entre otros