Podemos no condena los disturbios en Madrid y Barcelona y Montero exculpa a Echenique de apoyarlos

El coportavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha cuestionado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las manifestaciones contra el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, y las protestas en la localidad de Linares. “Nadie puede quedar mutilado por acudir a una manifestación”, ha apostillado.

“Respecto a la actuación de las Fuerzas y Seguridad del Estado, el problema que existe es que cuando no se hacen las cosas bien, quienes no hacen las cosas bien no reciben reprimendas. Y aquellos que hacen las cosas bien, no se sienten incentivados para hacerlo bien. Y aquellas prácticas de los que lo hacen mal se terminan convirtiendo, desgraciadamente en muchos momento, en opciones viables para abordar problemas que son problemas de participación política y no son problemas de orden público”, ha subrayado.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso tras los altercados durante las protestas contra la detención de Hasél ayer.

Cargos de PP, Cs y Vox han pedido el cese del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, a raíz de los disturbios de ayer, al entender que el parlamentario los alentó con sus comentarios en redes.

Echenique respaldó ayer los actos de protesta en diferentes ciudades y reclamó una investigación tras la “violenta mutilación del ojo” de una joven en los incidentes de Barcelona. De hecho, este jueves ha respondido a las críticas de otras formaciones al publicar una foto de la manifestante herida.

Al respecto, Mayoral ha señalado que existe una reflexión “de fondo” que no se debe limitar a problemas de orden público sino a la necesidad de reflexionar sobre un proceso de “profundización democrática” en todas las instituciones del Estado.

El dirigente de la formación morada ha reflexionado que España está siendo cuestionada internacionalmente por encarcelar a "un cantante por el hecho de hablar mal la monarquía" y lo ocurrido en Linares ante los "abusos" producidos por parte de "algunos elementos" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Críticas de Carmen Calvo

Ante estas palabras y el tuit de ayer de Pablo Echenique, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha criticado esta actitud y ha pedido que asuman la responsabilidad que lleva aparejada ostentar un cargo público. “Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en un situación en la que ayer vimos heridos y detenidos”, ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser.

Ante el posicionamiento de Echenique del lado de los violentos, Calvo ha considerado que quienes tienen un cargo público han de diferenciar entre su propio pensamiento y su responsabilidad publica, ya que en los cargos se está para todo el mundo y no sólo para los que te votan. “Eso es absolutamente inabarcable dentro de la responsabilidad de quienes tenemos cargos públicos”, ha sentenciado.

Desde Canarias, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido por su lado la libertad de expresión de Echenique y que se pueda expresar en las redes sociales para respaldar al rapero Pablo Hasel, ya que ni siquiera forma parte del Ejecutivo.

También el delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha afeado su comportamiento al portavoz de Unidas Podemos, al señalar que no fue responsable en sus declaraciones y le ha recordado que en España existen cauces democráticos “más que de sobra para protestar”.

En la misma línea, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha insistido en que las personas con responsabilidades políticas deben aprovechar sus “altavoces” para decir claramente que “la violencia no es el camino”.

Desde la oposición, el PP ha pedido la dimisión del dirigente de Podemos y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado la responsabilidad de lo sucedido al vicepresidente Pablo Iglesias, y le ha exigido al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que le cese inmediatamente por entender que está “siempre detrás de los movimientos vandálicos” y es un “aliado” de los violentos.

También la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado a Pedro Sánchez de ser “cómplice” de los dirigentes de Podemos, mientras el portavoz nacional de los ‘populares’ y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a Echenique de “legitimar la violencia”.

Desde la tribuna del Congreso, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha mostrado su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por haber mantenido el orden y su condena a los que están haciendo una incitación a la violencia.

“¡Qué vergüenza me da Echenique!”, ha exclamado Espinosa de los Monteros.

La diputada de Ciudadanos María Muñoz ha exigido a Echenique que pida perdón y al Gobierno que se desmarque de sus palabras, porque, de lo contrario, ha advertido, la decadencia de la democracia no tendrá fin.

Las críticas a Echenique han llegado también desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha calificado de “escandaloso” que un partido que forma parte del Gobierno apoye las protestas violentas en Madrid y Cataluña para pedir la liberación del rapero Pablo Hasel.

El Ministerio del Interior ha reconocido la labor de la Policía y del resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “garantizando la seguridad de todos frente a los altercados provocados por una minoría de violentos”.

Grandes discrepancias PSOE-Podemos

No ha sido el único recado que Calvo ha enviado a sus colegas de Gabinete, la vicepresidenta ha considerado una “incoherencia” que Podemos no vaya a apoyar la “ley Zerolo” y ha censurado las maniobras de sabotaje para intentar que otros partidos de la oposición tampoco lo hicieran. Unas maniobras de las que se enteró por su secretario de Estado. El reproche ha sido tal, que Calvo ha llegado a animar a sus socios a que reflexionen “por qué y para qué se está en política”. Aunque ha intentado normalizar la discrepancias entre ambos partidos, no ha querido dejar pasar la formas en las que estas se trasladan a la opinión pública. Una estrategia de crispación en la que Podemos vive desde hace meses instalado. “Eso no es transparencia; es añadir una carga a los ciudadanos”, ha calificado.

Ante el enconamiento concreto que se da en las leyes de Igualdad, Calvo ha confesado que habla habitualmente con la ministra Irene Montero y, de hecho, ha reconocido que hace dos semanas se reunieron para abordar el borrador de la ley LGTBI, conversaron sobre la ley trans, le dio su opinión y empezaron a trabajar. Pero frente a la divulgación de ese borrador por parte del Ministerio de Igualdad, ha explicado que esos borradores suelen ser tan solo documentos de trabajo internos.