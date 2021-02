El pleno rechaza eliminar el aforamiento del Rey y vuelve a dividir al Gobierno de coalición

El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado esta mañana con los votos de PSOE, PP Ciudadanos, Vox, UPN y Foro Asturias la Proposición no de Ley relativa a la eliminación de la inviolabilidad y otras figuras de “especial protección judicial” a miembros de la familia real. Unidas Podemos, JxCat, CUP, EH-Bildu , PNV y Más País apoyaron que la medida continuase su trámite en la Cámara Baja, sin éxito.

Una votación que ha vuelto a saldarse la foto de la ruptura de la unidad de voto entre los partidos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, que cada vez se repite con más frecuencia en el Congreso de los Diputados y que sirve para reflejar el estado de tensión continuo que se vive en el seno del Consejo de Ministros.

Los socialistas se mostraban contrarios a la iniciativa a propuesta de ERC que instaba a retirar el aforamiento del rey emérito D. Juan Carlos al entender que esta condición no supone un “debilitamiento de la independencia judicial”. Mientras que, desde Unidas Podemos admitían que no podían en esta ocasión no romper el voto de unidad entre ambos grupos parlamentarios al ser el asunto de eliminar los aforamientos una de las banderas más visibles del partido por su condición republicana. El propio Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario defendió su voto a favor asegurando que en España existe “un problema” cuando en el Congreso de los Diputados no se investigan los “problemas de corrupción de la Monarquía”.

Desde el grupo republicano, criticaron este martes que los socialistas “protegieran” una “monarquía corrupta” y denunciaron que la mesa del Congreso, con los votos de PP, Vox y PSOE vetaran las múltiples comisiones de investigación planteadas sobre las presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito.

Durante el debate del martes, ERC criticó que el PSOE proteja a una monarquía “corrupta” al vetar todas las comisiones de investigación que se han planteado sobre las presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito y los socialistas se defendieron afirmando que el aforamiento de la familia real no supone un debilitamiento ante la justicia ya que se pueden exigir responsabilidades.

Las diferencias sobre la Monarquía son las que más distancian a ambos socios. En las últimas semanas, los morados registraron de hecho dos comisiones de investigación con el fin de poner en el foco la utilidad de la Monarquía y denunciar los presuntos negocios opacos del Rey Juan Carlos. Una estrategia dirigida a poner de relevancia el debate entre Monarquía y República, aunque sin éxito debido a que la mesa del Congreso de los Diputados la ha tumbado en diferentes ocasiones.