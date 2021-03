El terremoto político en Murcia tiene su réplica en el Congreso

La moción de censura que Ciudadanos y el PSOE han presentado esta mañana en la región y el Ayuntamiento de Murcia ha sido un auténtico terremoto político que ha tenido su réplica en el Congreso de los Diputados. El momento en que trascendía la noticia no podía ser más inoportuno, pues coincidía con la interpelación del secretario general del PP, Teodoro García Egea, natural de Murcia, al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la que le acusaba de ser “la violencia personificada”.

Las reacciones se sucederán a lo largo de la mañana en las diferentes sedes de los partidos, donde ya hay previstas varias comparecencias para marcar perfil sobre el arriesgado movimiento político que ha perpetrado Ciudadanos, poniendo en jaque el poder territorial del PP. Sin embargo, a primera hora de la mañana, los principales líderes políticos estaban reunidos en la sesión de control al Gobierno, una sesión que ha quedado totalmente eclipsada por la moción de censura.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que hoy preguntaba a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, sobre el plan de rescate a los autónomos y las pymes tras la crisis sanitaria, ha salido a toda prisa del hemiciclo, como una exhalación, sin atender a los requerimientos de los medios. Más pausadas se mostraban fuentes socialistas que transmitían su “satisfacción” por el hecho de que Cs haya decidido marcar distancias y suelte la mano de PP y Vox en Murcia.

Por su parte, a la espera de que José Luis Ábalos, marque la postura oficial del PSOE, la vicepresidenta Carmen Calvo, ya anticipaba que se abre una nueva etapa de “pactos” y recriminaba que el PP obtuvo malos resultados en las pasadas elecciones autonómicas, pero que logró revestir de victoria con los pactos postelectorales que hizo apoyados por Ciudadanos y Vox en algunas comunidades autónomas.

Podemos y Más País piden mociones en tres comunidades

La moción de Murcia ha sido la excusa perfecta para Más País y Unidas Podemos, que llevan meses reclamando una moción de censura en la Comunidad de Madrid para desalojar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso de la Puerta de Sol. El diputado Íñigo Errejón ha saludado la noticia y ha aprovechado para reclamar al partido naranja que se avenga a apoyar mociones de censura en Madrid, en Castilla y León y en Andalucía. “Si el motivo de esa moción está hecha por principios y no por cálculos electorales no se nos ocurre ningún motivo para que los principios que valen en Murcia no valgan en Castilla y León, en Andalucía o en Madrid”. El diputado de Más País anima a Ciudadanos así a ser “coherentes” y “explorar alternativas de regeneración democrática en estas comunidades”.

Desde Unidas Podemos han valorado también positivamente la moción, porque supone “desbancar al PP y a Vox de las instituciones”. Al igual que Más País, ha pedido que este hecho “suceda en el resto de comunidades porque sino, no se entendería”, en palabras de la portavoz del partido Isa Serra.