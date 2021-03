Jiménez Becerril a Marlaska: “No hay apisonadora capaz de destruir a ETA mientras el presidente pacte con sus herederos”

La diputada popular Teresa Jiménez Becerril y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska han protagonizado uno de los debates más tenso durante la sesión de control en Congreso a cuenta de la banda terrorista ETA. El encontronazo se produjo a raíz de la pregunta de la diputada en la que preguntaba al titular de Interior: “¿Cómo explican ustedes el acto de propaganda de destrucción de armas de ETA, mientras acerca a sus casa cada semana a 5 de los etarras que las disparaban? ¿De qué nos sirve que destruyan las armas de ETA si el presidente de España pacta con los terroristas que las empuñaban?”

La pregunta de la diputada popular viene precedida por el polémico acto de la semana pasada en el que el presidente Pedro Sánchez en un acto simbólico, sin explicación alguna, uso una apisonadora para destruir 1.377 armas de los terroristas de ETA y Grapo. El ministro del Interior, que no respondió directamente a la preguntada de la diputada popular, señaló que “este gobierno aplica la ley en el traslado de los presos de ETA como en cualquier otro, siguiendo criterios técnicos” y argumentando que la diputada popular “se reitera desde hace más de dos años y medio” la emplazó a presentar una demanda " si cree que este Gobierno está actuando arbitrariamente”.

En el turno de réplica Jiménez Becerril elevó el tono y reprochó al Ejecutivo que “ETA no está derrotada, está ahí representada y no hay apisonadora capaz de destruirla mientras el presidente del gobierno pacte con sus herederos”. Continuó la diputada, víctima de la banda terrorista, pidiendo al ministro que la mirase a la cara.

“Míreme de frente y dígale a los españoles por qué han beneficiado a más de 160 terroristas, terroristas que no se arrepienten, que no colaboran con la Justicia. La mayoría de estos etarras tienen las manos manchadas de sangre ¿de verdad pensaron ustedes que íbamos a aplaudir a Pedro Sánchez mientras se adjudicaba la derrota de ETA humillando a la Guardia Civil, a la Policía, a las víctimas de ETA y a todos los españoles que resistieron y de verdad vencieron a ETA. No necesitamos actos para mayor gloria del señor Sánchez lo que necesitamos es que este Gobierno deje de pagar favores a Bildu pisoteando el sacrificio de miles de españoles” , le dijo Becerril.

Nos dice el Ministro hablando de los acercamientos de terroristasque que ha habido una -“Evolución positiva del interno” !Vaya! 160 sanguinarios etarras se han vuelto de repente muy buenos. pic.twitter.com/lgTTTpcPth — Teresa Jiménez-Becerril (@teresajbecerril) March 10, 2021

También muy dura fue la respuesta de Grande-Marlaska: “Usted en su intervención ha atacado al poder judicial que también puso mucho en la derrota de la banda terrorista ETA, ha atacado a la autonomía del País Vasco y lo hace evidentemente con mala fe”. El ministro cerró su turno de palabra preguntando “por qué se empeñan en utilizar el terrorismo como arma política cuando ETA no existe, por mucho que digan ustedes lo contrario. Por qué esa incapacidad de celebrar un éxito colectivo de la sociedad como fue la derrota del terrorismo. ¡Basta ya! de oportunismo de confrontar poniendo en cuestión un logro importante de la democracia y de la sociedad española”.

Felpudo de Bildu

Si duro fue el enfrentamiento entre Jiménez Becerril y Marlaska se elevó más aún el tono con el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro quien acusó al ministro del Interior de ser el “felpudo de Bildu”.

Gil Lázaro cargó contra Marlaska por la forma en la que se había dirigido a la diputada del PP y le acusó de llevar a cabo una “sucia e indigna su manipulación, le debe un respeto”, le espetó. “Basta ya de ministros miserables y gobiernos miserables”. A continuación, le preguntó a qué obedece el espectáculo de la destrucción de las armas de ETA.

El titular de Interior indicó que “en materia de lucha contra ETA tengo una historia más solvente que la suya. El acto de destrucción pública de armas responde no a un acto de propaganda del PSOE sino a una petición del Centro Memorial de Víctimas” realizada desde 2017.

La apisonadora pasa por encima de varias armas durante un acto de destrucción simbólica en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, en Valdemoro, Madrid

El diputado de Vox le espetó: “La diferencia entre usted y yo es que defiendo los mismos intereses de siempre mientras usted se ha convertido en el felpudo de Bildu”. Gil Lázaro acusó a Grande-Marlaska de desvirtuar el acto de destrucción de armas y convertirlo en un acto repleto de “petulancia y vanidad. Un desprecio a las víctimas a las que se marginó. Fue un insulto a la verdad y a la memoria”. Asimismo, le reprochó que Sánchez hablara con el mismo lenguaje que ha empleado ETA durante años cuando se refirió a que hay que “reivindicar la construcción de la paz” y criticó que se refiriera a la “armas entregadas” cuando éstas fueron incautadas. “Un montaje grotesco, canalla, vil y miserable que responde a la verdadera calaña de este Gobierno”.