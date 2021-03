El Congreso limitará las funciones de la cúpula del CGPJ mientras la negociación PSOE-PP está en el aire

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará hoy limitar las funciones de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial para que no pueda hacer nombramientos una vez ha expirado su mandato, a propuesta de PSOE y Unidas Podemos, mientras que las negociaciones entre PSOE y el PP para acometer la renovación queda en el aire después del terremoto político tras las mociones de censura contra el PP en Madrid, Murcia y Castilla y León.

Si bien la semana pasada, tras el cruce de vetos entre el PP y Unidas Podemos a sus propuestas de vocales, desde Moncloa se aseguraba que seguían produciéndose contactos entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo y el responsable de Justicia del PP, Enrique López, aunque el PP lo negaba, ahora, las conversaciones vuelven al punto de partida debido al escenario político de inestabilidad actual. Desde el Gobierno no ceden en su propuesta de que el juez José Ricardo de Prada forme parte de los vocales del nuevo CGPJ, al considerar que no es un perfil partidista, mientras que los populares no levantan su veto.

Al mismo tiempo, en el Congreso de los Diputados está teniendo lugar el debate sobre la proposición de ley para reformar el CGPJ para evitar más nombramientos tras expirar su mandato. Se espera que, al igual que en las votaciones de la comisión de Justicia, el pleno de luz verde a la proposición de ley. Al tratarse de una ley orgánica, PSOE y Unidas Podemos necesitarán mayoría absoluta, es decir 176 diputados.

La oposición carga contra la reforma

El terremoto político tras la moción de censura del PSOE y Cs en Murcia, se sintió también en el Congreso, el PSOE advirtió al PP que “desde ayer sólo les queda Vox”, avisando a los populares de que acabarán absorbidos por los de Abascal. Además, su diputado Francisco Aranda justificó la proposición de ley en el intento de regular la interinidad del CGPJ y denunció los 72 nombramientos del órgano de los jueces durante el mandato caduco. Aranda dijo al PP que “la grandeza también se mide en la oposición” y que tiene que pasar la reválida de demostrar que “no les mueve el rencor”. Avanzó que la reforma saldría adelante sin los populares y confirmó que los socialistas la apoyarán en el Congreso por ser “absolutamente necesaria”.

Desde el PP, el diputado Luis Santamaría justificó su rechazo a la toma en consideración de la propuesta asegurando que su grupo propuso que el poder judicial sea escuchado en la tramitación de todas las normas que le afecten. Denunció la “pésima calidad legislativa” de la propuesta que criticó la Asociación Profesional de la Magistratura, la falta de informes jurídicos, y lo atribuyó al deseo del Gobierno de “chantajear” al PP para renovar el CGPJ. “Lo harán porque pueden”, recriminó, hablando de “tics autoritarios” del Gobierno y augurando que lo mismo harán con la reforma que alteraría las mayorías para nombrar a los vocales.

Desde Vox, su secretario general Javier Ortega Smith atribuyó la reforma al afán de los partidos de controlar a los jueces, de “colocar sus fichas”. Frente a ella, defendió la independencia del poder judicial y que los jueces puedan votar libremente a los vocales del CGPJ. “Ustedes tienen bloqueado al poder judicial por sus intereses bastardos”, concluyó.

Desde Unidas Podemos, su portavoz Enrique Santiago ha propuesto en el pleno “empezar de nuevo” el proceso de presentación de candidaturas de jueces y magistrados para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), abogando en concreto por candidaturas paritarias de hombres y mujeres bajo la presidencia de una mujer. “Unidas Podemos proponemos empezar un nuevo proceso de presentación de candidaturas de jueces y magistrados, con toda transparencia, para ayudar al PP a encontrar una salida medianamente decente con su actitud dictatorial de bloqueo y veto”, ha dicho el Santiago, durante el Pleno del Congreso en el que, previsiblemente, se aprobará al reforma del CGPJ para limitar las funciones del órgano una vez expirado su mandato.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, defendió la separación de poderes y que ni el Ejecutivo ni el Legislativo perpetren injerencias en la independencia del judicial. Puso la reforma en relación con la amenaza de la otra, la que baja la mayoría necesaria para renovar el CGPJ a absoluta, y tachó de “deslealtad y traición al principio del equilibrio entre poderes” el rechazo a escuchar al CGPJ.

Desde el PNV aseguraron que el objetivo de la reforma era el de “superar el injustificado bloqueo” del PP y la “anomalía constitucional” que había deparado, como ya ocurrió en 2006 hasta 2008. En su opinión, se ha de “atacar el problema en su raíz”, y la solución del problema no debe ser desplazando un problema entre partidos al CGPJ, porque las mayorías reforzadas persiguen la búsqueda de consensos.

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu justificó que con esta reforma “se subsana una laguna jurídica” y que la ha activado el “bloqueo” del PP, la “actitud chulesca y rebelde” de algunos de los miembros del CGPJ con su “carrera de nombramientos”. Eso sí, dijo que le parecía un poco corta porque debería haber incluido el “cese” de los vocales caducados, a quienes se podría sustituir por sorteo por otros dedicados a funciones de trámite mientras se elige el nuevo CGPJ.

Reforma de las mayorías, congelada

Desde que entró en funciones la cúpula del CGPJ en diciembre de 2018 ha designado 72 cargos judiciales, los últimos esta pasada semana. Tras los amplios consensos con los que se habían aprobando nombramientos en los últimos meses, el jueves los vocales se dividieron e incluso se pospuso la designación de dos nuevos magistrados para el Supremo al no reunir apoyos suficientes. De hecho, se esperan más nombramientos antes del próximo 25 de marzo, como ya informó este diario.

Con la aprobación de la reforma de hoy se cumplirán los plazos que se había dado Moncloa para tener listo el cambio antes de mediados del mes de marzo, dado que ésta nunca estuvo vinculada al acuerdo con el PP.

Este texto debe pasar al Senado donde, también se intentará acelerar la tramitación para que la reforma pueda quedar aprobada en el plazo de un mes y así entrar en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De forma paralela, la propuesta presentada por PSOE y Unidas Podemos a finales de año para reducir a mayoría absoluta los 3/5 que exige la ley vigente para renovar el CGPJ, continúa en la nevera. Mientras el grupo minoritario de la coalición apuesta por descongelar la propuesta según reivindica el partido, la reforma es la mejor herramienta para conseguir despolitizar al Poder Judicial. E