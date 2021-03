El Gobierno avanza en la reforma del Poder Judicial ante el bloqueo del PP

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue bloqueada, la reforma para limitar sus funciones sigue adelante. Los partidos que conforman el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) han avalado hoy en la Junta de Portavoces llevar al Pleno del próximo jueves 11 de marzo para su aprobación definitiva, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que prevé que las facultades del CGPJ queden limitadas una vez que se cumpla su mandato. Actualmente, el CGPJ lleva más de dos años en esta situación de interinidad. El objetivo es evitar que durante esta etapa se puedan ejecutar determinadas atribuciones como es el caso de realizar nombramientos para cubrir vacantes.

Con la aprobación de la reforma la próxima semana se cumplen los plazos que se había dado Moncloa para tener listo el cambio antes de mediados del mes de marzo, después de su paso por la comisión de Justicia y del Senado. Sin embargo, este avance se produce en un momento de máxima complejidad en el que las negociaciones con el PP para culminar la renovación del CGPJ están bloqueadas y ante un cónclave del órgano de gobierno de los jueces este jueves que podría retomar los nombramientos que dejó pendientes ante la inminencia del acuerdo.

Sin embargo, la reforma de la LOPJ no estuvo vinculada nunca a un acuerdo entre las partes. El propio Pedro Sánchez ha asegurado que la limitación del poder del órgano de gobierno de los jueces en funciones se llevaría a cabo aunque hubiera un pacto con el PP. Un pacto que no se acaba de materializar y que los socialistas atribuyen al “miedo” de Pablo Casado a Vox. Desde el Gobierno se hacen fuertes en sus posiciones y no están dispuestos a renunciar a la propuesta de que el juez Ricardo de Prada forme parte de los vocales del nuevo Consejo e instan al PP a que “dé el siguiente paso”, dejando a un lado los “vetos”.

Podemos quiere descongelar la reforma del Poder Judicial

Esta situación de bloqueo en las negociaciones con el PP la utilizan desde Unidas Podemos para presionar dentro de Moncloa para reactivar la reforma agravada del Poder Judicial, que Pedro Sánchez guardó en un cajón para intentar atraer a Casado al acuerdo. La citada modificación preveía rebajar las mayorías desde 210 diputado a 176 parlamentarios, para que no fuera necesaria la connivencia de los populares y se pudiera sacar adelante la renovación de los vocales con los socios de investidura.

Según reivindica el partido, la reforma es la mejor herramienta para conseguir despolitizar al Poder Judicial. El diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello asegura que siguen tendiendo la mano al PP para renovar el órgano de acuerdo al actual sistema, pero rechazan aceptar “chantajes” del PP, en relación al veto de sus vocales propuestos como la magistrada Victoria Rosell. Según los morados, el PP busca un Poder Judicial “sumiso”, “faccioso” y “conservador”.

El partido mantiene su mismo discurso para cargar contra el PP y justificar su veto al magistrado propuesto por los populares, Alejandro Abascal, asegurando que tratan de conformar un Poder Judicial que se dedique a “perseguir a adversarios políticos” y que “frenen” políticas sociales como la ley de Libertad Sexual. “Una democracia plena no puede permitir chantajes ni anomalías”, zanja la formación morada.

El portavoz cree que descongelar la reforma es la mejor forma para cumplir el mandato constitucional, con el fin de cambiar el sistema de mayorías para elegir a los nuevos representantes del órgano de gobierno de los jueces y que ésta sería una manera de acabar con “esta anomalía constitucional”, tras dos años desde que caducara el mandato del CGPJ.