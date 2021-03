Rajoy también declarará por videoconferencia sobre la “caja B” del PP

El tribunal del juicio de la “caja B” del PP ha acordado que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy declare como testigo por videoconferencia en la vista oral el próximo día 24. Así lo ha acordado la Sala, que preside el magistrado José Antonio Mora, en una resolución en que la que adopta idéntica medida en relación al ex ministro de Justicia José María Michavila, la que fuera secretaria general del PP y ministra de Defensa María Dolores de Cospedal y al ex presidente del Senado Pío García Escudero, que también tienen que testificar en el juicio.

En una providencia, los magistrados aceptan así la petición de los testigos, que invocaron el artículo 14.1 de la Ley 3/20 de fecha 18 de septiembre, que establece que debido a la situación de pandemia y para evitar situaciones de riesgo sanitario “hasta el 20 de junio de 2021, inclusive, constituido el juzgado o tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello”.

La Audiencia Nacional ya había accedido a que también testifique por videoconferencia el ex presidente del Gobierno José María Aznar.