El ex gerente del PP Cristóbal Páez se ha desmarcado de toda responsabilidad contable en las obras de la sede de Génova 13, que ha atribuido a Luis Bárcenas, de quien ha dicho que era “quien decidía lo que se pagaba, cuándo y cómo”. “Yo estaba en la materialidad de la obra, en que se hiciera bien y en plazo; el tema económico lo llevaba Bárcenas, y además era muy posesivo para ese tema”, ha asegurado.

En su declaración ante el tribunal que juzga la “caja B” del PP, Páez -para quien la Fiscalía pide 18 meses de prisión-, ha admitido que cobró 12.000 euros en dinero negro en 2007 y 2008, que según él le dieron el propio Bárcenas, que entonces era gerente del partido y de quien era adjunto, y el ya fallecido Álvaro Lapuerta, como una “gratificación” tras haber reclamado él sin éxito un aumento de sueldo. Eso sí, le dejaron claro que no se podía incluir en la nómina.

“Yo no sentí vergüenza porque me lo dieran en dinero negro. Vergüenza tenían que sentir ellos. Eso me lo había ganado”, ha defendido en referencia en que como adjunto a la gerencia había asumido durante años más competencias de las que le correspondían.

Como ya hizo en la jornada anterior el arquitecto de Unifica Gonzalo Urquijo, Páez ha retratado a un Lapuerta con “síntomas de demencia importante” con el que “no se despachaban temas de trabajo”. “Tenía la mesa vacía y firmaba los cheques”, ha dicho antes de insistir en que no le veía capacitado para negociar ningún contrato, una responsabilidad que según él sí recaía en Bárcenas.

“Los papeles no los había visto nunca”

El acusado ha dicho no saber nada de esa contabilidad opaca ni de la supuesta reunión que, según el ex tesorero, mantuvo con Urquijo en presencia de Lapuerta en la que se traslado al dueño de Unifica que había que pagar parte de la obra en dinero negro.

“Los papeles esos no los había visto nunca”, ha asegurado en relación a la publicación de esas anotaciones en El País en 2013. Y aunque si suponía que “había una cantidad en efectivo”, ha añadido, “yo me hacía cargo de lo que hacían mis subordinados, no mis superiores”. “Además Bárcenas es una persona muy reservada, era mi jefe y yo le respetaba. Trabajaba siempre con la puerta cerrada aunque estuviera solo”, ha recordado.

Y en cuanto a esa supuesta reunión clave entre el PP y Unifica, dijo que duda mucho de que Lapuerta “tenía un grado de demencia importante” y no le veía en condiciones de negociar ningún contrato). Además, ha dejado claro, “en ningún momento” los vio reunidos. Según ha defendido con vehemencia -hasta el punto de que el presidente del tribunal le ha tenido que llamar al orden por instar al fiscal a no “liarle” con la exhibición de documentos- a él Bárcenas nunca le dijo que parte de las reformas de la sede se iban a pagar con dinero negro.

“¿Su interlocutor para temas de presupuesto y de cobros fue siempre Bárcenas?”, le ha preguntado entonces el fiscal de Anticorrupción Antonio Romeral. “Sí, siempre”. Dice siempre era Bárcenas quien supervisaba los contratos.

“Tenía miedo”

Sí ha confirmado en cambio que cuando estalló el “caso Gürtel” en 2009 le llamó Bárcenas para darle documentación en una carpeta. Según él, le dijo: “Tengo que darte una cosa para que me guardes y no quiero que esté al alcance de nadie”. “¿Por qué me pones en este compromiso?”, se quejó. “Porque tengo confianza en ti”, le habría contestado Bárcenas, que insistió en mostrarle los documentos. “No quiero saberlo, yo te lo guardo pero no me comprometas”, asegura que le dejó claro. Pese a lo cual, según ha contado, le mostró varias facturas y contratos.

“Yo no tenía curiosidad, tenía miedo, y no lo quería ver. Había facturas, había hojas de cálculo, pero no lo que vulgarmente se conoce como los papeles de Bárcenas”, ha recalcado. “No sabía lo que había ni quería saber”. Y únicamente ha añadido que su entonces jefe le comentó: “Esto es lo que hay hasta el 96. Lo posterior se lo dejo a otro”, aunque no le preguntó a quién.

La versión de Bárcenas

La Fiscalía asegura que Páez cobró 6.000 euros procedentes de la “caja B” en 2008, el mismo año en el que, según Anticorrupción, salieron de esa supuesta contabilidad opaca 888.000 euros para la remodelación de la sede del PP en Génova 13.

En su declaración, Bárcenas aseguró que Páez desconocía la existencia de esa “caja B” hasta 2009. “Que el pago se iba a hacer en B lo sabíamos Álvaro Lapuerta y yo y lo podía intuir Cristóbal Páez, porque él no tenía conocimiento de esa caja hasta 2009, cuando le entrego la carpeta” (con una copia de esa contabilidad opaca).

“Probablemente le explicamos que una parte se iba a pagar de esa forma para que se adecuara al presupuesto definitivo, el de mentira”, explicó en relación al ex gerente popular, de quien Bárcenas dijo que en un principio pensó que había sido él, y no el ex diputado del PP Jorge Trías Sagnier, quien filtró a El País sus papeles con las anotaciones contables.

Urquijo: “No tenía capacidad de pagar un solo euro”

Por su parte, el arquitecto Gonzalo Urquijo aseguró al tribunal que mantenían las reuniones “puramente técnicas” -a las que asistía su compañera Laura Montero, a quien la Fiscalía no acusa- con Paéz y Antonio de la Fuente, cuñado de Bárcenas y ex responsable de Seguridad de los populares, quienes según recalcó no tenían “capacidad de pagar un solo euro”.

En su escrito de defensa, su abogado sostiene que Páez -adjunto al entonces gerente Luis Bárcenas entre 2004 y 2008, cuando le sustituyó en el cargo- “nunca ostentó un cargo de alta dirección ni ejerció responsabilidades económicas de ningún tipo en el seno del Partido Popular”.

“Supervisado” por Bárcenas

De hecho, en ese escrito insiste en que “todas sus funciones” siempre fueron supervisadas por Bárcenas, “su inmediato superior”. hasta el punto de que “nunca tuvo, ni como adjunto al gerente ni como gerente, acceso al presupuesto ni a la contabilidad del partido, limitándose a ejecutar las partes que de aquél le eran encomendadas” por Bárcenas, “quien siempre tenía la última palabra”.

Páez se desmarca asimismo de esa supuesta contabilidad opaca pues decía ser “totalmente ajeno a cualquier tipo de donaciones recibidas” por Lapuerta y Bárcenas, pues desconocía “palmariamente la recepción, contabilización y mucho menos el uso” que pudieran hacer ambos de dichos fondos y era desconocedor “de las hipotéticas donaciones no contabilizadas que dichos tesoreros hubieran podido recibir a puerta cerrada”.

En cuanto a las obras de reforma de la sede del PP, su abogado defiende en ese escrito que “tuvo una intervención únicamente técnica y de recepción de las obras, supervisando lo realmente ejecutado y firmando las certificaciones de obra que se correspondían con dicha ejecución. Y supervisaba las facturas que por tales conceptos realmente debían ser pagadas”.