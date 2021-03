Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de Ley para eliminar el Impuesto de Sucesiones y donaciones. El partido ha acompañado la propuesta con un millón de firmas de la Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones (FENCIS) para apoyar su petición, que ha sido respaldada sólo por los grupos del PP y Cs.

La Federación, a través de un comunicado, ha dicho que esas firmas “fueron logradas por las plataformas de Andalucía, Aragón y Asturias que luchan contra el robo de las herencias hasta que hace tres años dejaron de recogerse, cuando algunas autonomías comenzaron a bonificar parcialmente ese impuesto, probablemente el más injusto, anticonstitucional y denostado de España”.

En su escrito, los de Abascal recuerdan que dicho impuesto está cedido a las comunidades autónomas y que, con el brusco incremento en las cifras de fallecimientos registrados por la Covid en España “hacen necesario y conveniente formular en este momento, en beneficio de todos los españoles, una transformación de calado en el sistema tributario que ponga fin a un impuesto cuya utilidad, operatividad y legitimidad están en entredicho”.

‼ VOX reclama en el Congreso la eliminación del impuesto de sucesiones.



Con un gasto político disparado a costa de asfixiar al ciudadano, ya es hora de recortar gastos improductivos y eliminar esta injusticia social.



¡Acabemos con este atraco!



⬇ HILO de @ivanedlm ⬇ pic.twitter.com/J6b1ZRlqSW — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) March 23, 2021

La diputada de Vox, Inés Cañizares, ha informado de la persecución fiscal que afrontan los españoles, para los que ha reclamado la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una lucha que han emprendido hace tiempo millones de españoles, representados en la Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones, que ha ofrecido a Vox el más de millón de firmas recogidas por la supresión de este impuesto.

Cañizares lo resume: “Los rendimientos de tu trabajo tributan por IRPF. Si te compras un piso, transmisiones patrimoniales; si lo vendes, IRPF y plusvalía. Si te gastas tu dinero, IVA. Si quieres donarlo, donaciones. Si lo ahorras, Patrimonio. Y, al final, que ya solo te queda morirte, entonces sucesiones”.

Desmentir mantras

Vox presentó ya en 2020 una Proposición de Ley para eliminar dicho impuesto sin embargo, fue vetada por el Gobierno sin opción a debate. “Una vez más el Gobierno da la espalda a su pueblo y desoye sus demandas”, destaca Cañizares.

Además, desmiente los mantras de los defensores de este impuesto y subraya que es “mentira” que esté presente en toda Europa ya que “está siendo progresivamente eliminado y ya no existe en más de la mitad de países de la UE”. Desmiente también que sea defendido por economistas ya que, asegura, estos lo consideran “un ataque directo a las familias” y genera “desinversión, paro y miseria”. También advierten de que no es verdad que sin este impuesto peligren los servicios públicos ya que su recaudación supone solo un 1% del total del presupuesto autonómico y es el que más “daño psicológico y dramas provoca” porque, en caso de aceptar una herencia de buena fe “le perseguirán si luego no puede pagarla”.