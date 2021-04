Moncloa descarta legislar tras el fin del estado de alarma

Cumplido el objetivo mediático que se había fijado el presidente Sánchez para su rueda de prensa del martes, lo cierto es que su anuncio de que el Gobierno no tiene pensado prorrogar más el estado de alarma más allá del 9 de mayo ha generado más inquietudes que certezas. La causa de la incertidumbre es que al no existir estado de alarma las Comunidades Autónomas serán las responsables de legislar las medidas de contención necesarias para la pandemia sin un paraguas jurídico consistente más allá de una Ley Orgánica de 1986 que se demostró a todas luces insuficiente desde mediados de junio de 2020 hasta octubre, cuando se interrumpió por última vez el estado de alarma. Preguntadas al respecto, fuentes de Moncloa confirmaron a este diario que el presidente no confirmó completamente que el estado de alarma no se prolongaría más sino que se limitó a mostrarse esperanzado de que así fuera dependiendo siempre de la marcha de la pandemia pero que, en cualquier caso, no se tiene previsto tramitar legislación complementario o desarrollar la Ley Orgánica 3/1986 por lo que la repetición del caos de 2020 se puede dar por seguro.

El Gobierno ha tenido 9 meses para poner al día nuestro ordenamiento jurídico y acercarlo a las legislaciones de países de nuestro entorno, en las que no ha sido necesario llegar a un régimen de suspensión de los derechos fundamentales de los ciudadanos como en España.

Como no podía ser de otra manera, durante la jornada de ayer se fue produciendo un rosario de reacciones de presidentes autonómicos entre las que no escaseó la perplejidad antes esta «patata caliente» que Moncloa ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se mostró partidario de «abrir España» y «convivir» con el virus tras el anuncio del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, aunque el jefe del Ejecutivo cántabro opinó que «no hubiera estado de más una llamadita» para avisar a las comunidades. Revilla también se mostró sorprendido de que el 9 de mayo vaya a decaer el estado de alarma y que desde el Ejecutivo central se haya dicho que las autonomías tienen capacidad para tomar medidas «que según sentencias judiciales no tienen», por lo que espera que antes de esa fecha se haya aclarado qué podrán hacer o no las comunidades.

GRAF9120. NIGRÁN, 07/04/2021.- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se dirige a medios de comunicación durante su visita a las instalaciones de Delta Vigo Aeroestructuras en su fábrica de Porto do Molle en Nigrán. EFE/ Salvador Sas

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo que «de forma inmediata» va a pedir una comisión mixta para «evaluar qué artículo o artículos» de la ley de salud gallega que el Gobierno de Pedro Sánchez «considera que puedan rozar la Constitución» con el fin de clarificar el marco legal gallego ante el anuncio del fin del estado de alarma y la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, aprobada por el Parlamento de Galicia. Así respondió a preguntas de los periodistas ayer miércoles durante un acto en Nigrán (Pontevedra), en el que Feijóo censuró que el Gobierno anunciase un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre la ley de salud aprobada por Galicia, sin haber abierto un diálogo previo en la comisión bilateral. «Esto no es el modelo de cogobernanza ni el modelo de la planificación», concluyó.