Sánchez espera no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo

El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que “no espera prorrogar el estado de alarma” más allá del 9 de mayo, siempre y cuando no haya rebrotes y la situación epidemiológica esté controlada en los próximos meses. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro donde ha anunciado que 33 millones de españoles estarán vacunados a finales de agosto.

Se trata de una decisión bastante coherente ya que el ambiente político tampoco no será el más propicio para llegar a consensos. No en vano, cualquier decisión sobre el levantamiento del estado de alarma se llevaría a cabo contaminada por la campaña electoral de las elecciones madrileñas del 4 de mayo.

En este sentido, Sánchez ha apelado a la “cogobernanza con las comunidades” y ha dicho que “queremos que el 9 de mayo sea el punto y final de ese estado de alarma”. En este sentido, ha indicado que “nos estamos acercando al final de esta pesadilla. Queda menos, mucho menos. Pero aún debemos protegernos. No podemos bajar la guardia, relajarnos... Comprendo la fatiga. Pido a todos responsabilidad. vacunar, vacunar y vacunar”