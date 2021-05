Podemos acusa al juez que le investiga de impulsar una “auditoría” contra el partido

Podemos no quiere que la ex senadora morada Celia Cánovas -que cuestionó el destino de las aportaciones de los cargos de la formación morada a la “caja de solidaridad”- declare como testigo en el “caso Neurona”. El partido ha recurrido la decisión del instructor, el juez Juan José Escalonilla, de que Cánovas preste testimonio, tal y como pidió Vox, “por su condición de ex senadora del partido”.

En su recurso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Podemos no solo señala la “pública y notoria animadversión” que atribuye a Cánovas respecto al partido, sino que aprovecha para mostrar abiertamente su recelo sobre el rumbo de la investigación judicial.

Hasta el punto de que afirma que diligencias como la testifical de su ex senadora están convirtiendo el procedimiento “en una auditoría prospectiva al partido político y a sus integrantes” y señalando a Vox por intentar “aprovechar la animadversión de la testigo y así intentar abrir nuevas líneas de investigación sobre hechos de cualquier índole de los que puedan encontrarse nuevas ramificaciones”.

Algo que en su opinión -se queja el abogado de Podemos, Gorka Velle- conduce irremediablemente a la instrucción de una “causa amplia de la que ya no se sabe exactamente cuál es la conexión entre todos los hechos investigados”. “Más aún cuando es una decisión que se adopta -añade- a excitación de otro partido” para, según su criterio, “esclarecer hechos que no han sido merecedores de concreción y sin que conste un conocimiento directo de los mismos por parte de la testigo”. De esta forma, denuncia Podemos, “se corre el riesgo de desdibujar ya definitivamente el proceso hasta convertirlo en un remiendo”.

Reprocha a Vox que pretenda “abrir nuevas sospechas”

Para la formación morada “no deja de causar extrañeza que se acuerde declarar como testigo a una parte ya personada” (Cánovas ejercer la acusación particular en la causa, aunque el juez ha limitada su posición procesal a la investigación de la gestión de la “caja de solidaridad” de Podemos y una donación bajo sospecha a #404 Comunicación Popular). “Ya sólo por el hecho de haber tenido acceso a las actuaciones difícilmente podrá concedérsele a priori la garantía de objetividad, evidenciándose un interés directo en la causa por su personación”, subraya el partido.

Podemos cuestiona la razón esgrimida por Escalonilla para aceptar su comparecencia como testigo: “La mera condición subjetiva de cargo político no le convierte automáticamente en testigo directo de unos hechos que ni siquiera el auto hace el esfuerzo en concretar”. Además, señala que no hay “indicio alguno” de que Cánovas “haya tenido algún conocimiento directo de los hechos” que actualmente se investigan.

“No consta que haya tenido conocimiento directo alguno sobre la contratación con la entidad Neurona”, hace hincapié Podemos para intentar tumbar esa diligencia. Y sobre el pago de complementos salariales en Podemos, recuerda, el propio instructor considera que no está legitimada para ejercer la acusación popular, además de que -añade- “tampoco ostentaba ningún cargo interno ni orgánico en la formación”. Y en cuanto a la donación a #404 Comunicación Popular, juzga su testimonio “absolutamente irrelevante”.

Su declaración, por tanto, “poco puede alumbrar a las partes”, salvo que la finalidad de Vox -alerta Podemos- “sea la de intentar abrir nuevas sospechas de un testigo con una pública y notoria animadversión” hacia la formación morada. De ahí que pida al instructor que revoque su decisión y deje sin efecto la citación como testigo de Cánovas.