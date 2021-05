Luis Avial: “Al 99 por ciento, el caso de las niñas desaparecidas de Tenerife es como el de José Bretón”

Luis Avial, director técnico de Cóndor Georradar lleva muchos años trabajando sobre el terreno en casos de personas desaparecidas y su experiencia como técnico le lleva a pensar de que el caso de la desaparición de las niñas de Tenerife es una repetición de lo ocurrido en Córdoba con José Bretón y sus hijos Ruth y José, crimen del que el próximo 8 de octubre se cumplen 10 años.

Para Avial, lo ocurrido en Tenerife es “un caso Bretón II. Clarísimamente. Es un desastre y una desgracia. Desde el primer momento estaba claro que lo de que había huido en un barquito era una tontería pero la Guardia Civil está obligada a investigar todas las hipótesis. Estoy convencido al 99 por ciento de que las mató en tierra y luego las arrojó al mar”. Incluso tiene la impresión de que Tomás pudo ocultar a las niñas en las maletas y se deshizo de ellas en su primera travesía, antes de regresar a puerto para comprar un cargador para el teléfono móvil. Los investigadores, gracias a las cámaras de seguridad, han corroborado que Tomás llegó al puerto deportivo Marina Tenerife sobre las 21:30 horas y que regresó a tierra poco después para comprar un cargador. Después de recargar la batería, volvió a zarpar sobre las 23:30 horas.

Anna y Olivia Gimeno Zimmermann desaparecieron el 27 de abril y los investigadores buscar restos biológicos en casa de su padre

Respecto al uso del sonar de barrido lateral que comenzará a rastrear la zona a lo largo de la mañana de hoy, Avial es optimista aunque cree que debería haberse hecho mucho antes: “Tenían que haber utilizado el sonar desde el primer día. El SIVE (Sistema de vigilancia utilizado para controlar la inmigración ilegal) está preparado para detectar embarcaciones como la de Tomás y tienen que tener grabada cual fue la ruta que hizo. Tendrían que poner el sonar de barrido lateral en un barco y seguir la misma ruta que hizo el padre de Anna y Olivia el 27 de abril. El SIVE sabe por dónde pasó, si se detuvo en algún punto y dónde ha estad parado”.

Según explica el técnico en georradar, “si ha lanzado por la borda las maletas, creo que se pueden localizar. El barrido del sonar abarca 300 metros de ancho (150 a babor y otros 150 a estribor), así que pueden cubrir miles de metros cuadrados”.

Cartel de SOS Desaparecidos sobre la desaparición de Tomás y de sus hijas Anna Gimeno y Olivia

Sonar de barrido lateral

La orografía volcánica del suelo marino es una complicación y una ventaja a la vez. “Si hay un objeto pesado, estará posado en el fondo rocoso -en el levante podría haber quedado enterrado- y el sonar detectará la forma geométrica de las maletas, o más bien su sombra. El sonar irá en un robot submarino que llevará una cámara para grabar lo que vaya encontrando por el camino como se hizo con el Titanic”. “La complejidad de la búsqueda está en que al tratarse de un suelo rocoso, puede tener grietas y si las maletas están dentro de una puede que no se encuentren nunca. Pero soy optimista y creo que sí pueden encontrar algo”, añade.

Una de las cosas que han pasado desapercibidas, es la ausencia del ancla en el barco. Tomás la pudo utilizar para lastrar los bultos y puede ser clave para saber exactamente dónde están las cosas que subió a la embarcación. “El sonar de barrido lateral puede que no lo detecte pero si se utiliza un magnetómetro, que puede que lo hayan hecho ya, sería más fácilmente localizable y no hay riesgo de que dé falsas señales con algún tipo de mineral del fondo. El único problema es que no se puede usar a la misma vez que el sonar porque provocaría interferencias en las señales de ambos”, explica Avial.

El técnico en georradar hizo unas pruebas en el Pantano de San Juan con la Guardia Civil para detectar objetos en el fondo, pero determinaron que su tecnología no sirve para el caso de Tenerife porque no puede inspeccionar a más de 100 metros de profundidad.

Para Avial, la principal hipótesis es que Tomás “acabara con la vida de las niñas en su casa de La Candelaria con somníferos, tal y como hizo José Bretón. Después se deshizo de los cuerpos de las niñas en el mar y probablemente se suicidó lanzándose al mar”. Como muestra de su optimismo, concluyó que “Igual que sigo convencido de que el cuerpo de Marta del Castillo aparecerá algún día porque alguno de los implicados decida hablar, creo que el sonar va a encontrar los objetos lanzados por Tomás desde la embarcación”.

La madre de las niñas mantiene la esperanza

Beatriz Zimmermann mantiene la esperanza de que Tomás esté escondido con las niñas. Según confirmó en “Espejo Público”, el presidente de SOS Desaparecidos y portavoz de la madre, Joaquín Amills, en ningún momento Tomás dijo que fuera a hacer daño a las niñas cuando se comunicó con la madre de Anna y Olivia. Es más matizó que dijo que se iba a marchar con las niñas y más concretamente le llegó a decir que cuidaría de ellas, lo que hace albergar esperanzas a la familia.

En palabras de Amills, que Tomás decidiera repartir entre sus amigos y familiares sus objetos más preciados, puede ser una señal de que quería que se las cuidasen y no tiene por qué indicar que suponga una especie de reparto de su testamento. De hecho, Tomás sacó una importante suma de dinero y la llevaba con él, lo que hace pensar a Beatriz que pensaba pasar un tiempo alejado de todo y necesitaba efectivo para poder sobrevivir. De hecho, después de desvelarse que el padre de las niñas desaparecidas de Tenerife el día 27 de abril le mandó un sobre con unos 3.000 euros a su novia, refuerza esta hipótesis porque eso significaría que Tomás se quedó gran parte del dinero que sacó de sus cuentas bancarias.

Convencida de que la realidad es esta, Beatriz Zimermann publicó el pasado viernes una carta dirigida a Tomás, en la que le imploraba que regresara y que pensara en sus hijas, en el interés de ellas por encima del suyo. Además, ayer volvió a publicar un nuevo vídeo de sus hijas con un mensaje muy claro: “La victoria pertenece a quién persevera más... Vamos a demostrar que el mundo está fuerte y unido... Anna y Olivia las adoro tanto, tanto... Se han convertido en un icono de luchar contra las injusticias”.