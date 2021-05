Caos. Las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad del Estado siguen, a día de hoy, sin tener claro qué vacuna recibirán para completar la segunda dosis. Si bien la Comisión de Salud Pública decidió completar la vacunación de las personas menores de 60 años vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca, como ocurre con el personal militar, con la vacuna Pfizer, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud autorizó, por su parte, aprobar la segunda dosis de AstraZeneca, con consentimiento informado. Una nueva situación de incertidumbre que ha provocado que la Asociación de Tropa y Marinería Española, ATME, exija al Ministerio de Defensa que aclare si la segunda dosis de la vacuna que se pondrá al personal militar en activo será de Pfizer o se autorizará a utilizar AstraZeneca.

Desde esta asociación denuncian la inquietud entre los militares que aún no han sido vacunados de la primera dosis por la cadena orgánica, ya que ven que van a poder ser vacunados por sus comunidades autónomas, al llegar a sus franjas de edad. Por este motivo, se ha solicitado información sobre si existe un calendario y cuál es el protocolo de solicitud de vacunación de aquellos que, por diferentes motivaciones (bajas médicas, riesgo de embarazo, no haber pasado suficiente tiempo desde un positivo, etc.), no pudieron vacunarse cuando lo realizaron sus unidades y desean hacerlo.

A esto hay que sumar que el ISFAS está remitiendo a sus afiliados, de manera individualizada, correos donde se remite el AR necesario para solicitar cita para la vacunación a través de los servicios sanitarios autonómicos. Por todo ello, y ante el desconocimiento de cuándo serán vacunados por la estructura orgánica, como trabajadores esenciales, hace que se pregunten si pueden vacunarse a través de los servicios sanitarios de su comunidad, si estos llegan a su franja de edad.