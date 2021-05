Esta es la lista que Ione Belarra presenta para Vistalegre IV

Podemos ha publicado ya las candidaturas provisionales de cara a la próxima Asamblea Ciudadana -Vistalegre IV- en la que los militantes del partido designarán a su próximo secretario general, tras la dimisión de Pablo Iglesias como máxima cara visible durante siete años consecutivos.

Iglesias revalidó su cargo como secretario general hasta en tres ocasiones y podía, de hecho, optar a un nuevo liderazgo, según los estatutos morados, sin embargo, el resultado de las elecciones del pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, donde la presentación de la candidatura del ex vicepresidente no surtió el efecto deseado y no contribuyó a la suma de un gobierno de izquierdas.

Esta mañana, el partido ha hecho públicas las listas de las cuatro candidaturas que finalmente se disputarán el liderazgo del partido. Si bien, en un principio se presentaban hasta seis candidaturas para rivalizar la secretaría general a Ione Belarra, finalmente solo tres han logrado los avales necesarios. 500 en total. Unos avales que fueron triplicados respecto al Vistalegre III, donde el candidato Pablo Iglesias tan solo necesitó 300 avales para presentar su candidatura. Unas condiciones con las que se daba una ventaja clara a la candidata oficialista del partido, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Precisamente, la dirigente logró en un solo día 4.000 apoyos frente a los 442 avales cosechados en su momento por el ex vicepresidente Iglesias, en el mismo tiempo. Lo que significa que Belarra multiplicó por diez los avales conseguidos por su antecesor.

Según las listas publicadas por el partido, la candidatura de Belarra ha optado por un futuro continuista para la nueva era post-Iglesias. Se ha rodeado del núcleo duro de la formación que ya formaba parte de la anterior dirección. Belarra estará acompañada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, o los portavoces parlamentarios y del partido Pablo Echenique, Rafa Mayoral o Noelia Vera entre otros.

La novedad en la lista llega por la apuesta del partido por la feminización absoluta. Y es que Belarra se rodea de mujeres para la nueva etapa del partido. Los primeros seis puestos de la lista se reservan para mujeres. La ministra Ione Belarra encabeza la lista junto a la ministra de Igualdad Irene Montero, (número dos), la secretaria de Estado de Igualdad y violencia de Género, Noelia Vera Ruiz (3), la portavoz del partido Isa Serra (número 4), Idoia Villanueva (5) y la activista y diputada electa en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, como número 6.

El partido apuesta también por el fortalecimiento de los territorios con el objetivo de crecer territorialmente -es este el lema con el que Belarra presenta su candidatura- para conseguir que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta del Gobierno por Unidas Podemos. Es por ello que en su lista incluye hasta a once líderes territoriales del partido. Los coordinadores territoriales incluidos son los siguientes: Maru Díaz por Aragón, Conchi Abellán por Cataluña, Antón Gómez-Reino por Galicia, Pablo Fernández por Castilla y León, Martina Velarde por Andalucía, Jesús Santos por Madrid, Pilar Garrido por País Vasco, Pilar Lima por Valencia, Javier Sánchez por Murcia, Irene de Miguel por Extremadura y Laura Fuentes por Canarias.

La lista completa

Ione Belarra Urteaga

2 Irene Montero Gil

3 Noelia Vera Ruiz

4 Isa Serra Sánchez

5 Idoia Villanueva Ruiz

6 Alejandra Jacinto Uranga

7 Pablo Echenique Robba

8 Ignacio Álvarez Peralta

9 Sofía Fernandez Castañón

10 Rafael Mayoral Perales

11 Ángela Rodríguez Martinez

12 Juan Manuel del Olmo Ibáñez

13 Lilith Verstrynge Revuelta

14 Jaume Asens Llodra

15 Pilar Garrido Gutierrez

16 Pablo Fernández Santos

17 Jessica Albiach Satorres

18 Jose María Guijarro García

19 Irene de Miguel Pérez

20 Serigne Mbayé Diouf

21 Noemí Santana Perera

22 Jesús Santos Gimeno

23 Pilar Lima Gozálvez

24 Beatriz Gimeno Reinoso

25 María Botto Rota

26 Julio Rodríguez Fernández

27 Teresa Arévalo Caraballo

28 Antón Gómez-Reino Varela

29 Patricia Fernández Pérez

30 Daniel de Frutos

31 Concepción Abellán Carretero

32 Javier Sánchez Serna

33 Alba González Sanz

34 Vicenç Navarro López

35 Martina Velarde Gómez

36 Juan Antonio Delgado Ramos

37 Laura Fuentes Vega

38 Guillen Carroza Armendáriz

39 Maru Díaz Calvo

40 Sergio García Torres

41 María Marín Martínez

42 Pau Vivas López

43 Maria Teresa Pérez Díaz

44 Francisco Gracia Villamayor

45 Drew Caubet Viladesau

46 Orencio Osuna Muñoz

47 Sandra Astete Muñoz

48 José García Buitrón

49 Amparo Botejara Sanz

50 Gabriel Castañares Hernández

51 Esther Sanz Selva

52 Roberto Sotomayor Menéndez

53 Allende Marina Palomo Jiménez

54 Ismael Cortés Gómez

55 Maria Dolores Martín-Albo Montes

56 Ricardo Sá Ferreira

57 Nuria Julbe Linares

58 Alejandro Zapico Robledo

59 Ana Domínguez Rama

60 Pedro Antonio Honrubia Hurtado

61 Elena Hernández Cortés

62 Isabel Franco Carmona

63 Daniel Gago Canfranc

64 Estefanía Torres Martinez

65 Diego Cañamero Valle

66 Antonia Jover Díaz

67 Rita Bosaho Gori

68 Diego de las Barreras del Valle

69 Lidia Rubio Sánchez

70 José Santana Martínez

71 Tamara Deza Martínez

72 Jacinto Morano González

73 María Marquez Guerrero

74 Jorge Uxó González

75 María Luisa Saavedra Muñoz

76 Lucía Muñoz Dalda

77 Julián Benito Macías Tovar

78 María Graziano

79 Ignacio Ramos Delgado

80 Rocio Esther Val Val

81 Jose Ismael Criado Aguilera

82 Mercedes Pérez Merino

83 Álvaro Sánchez-Carnerero Gil-Ortega

84 Mercedes Gonzalez Reguilón

85 Rosa Medel Pérez

86 Javier Cañadas Martín

87 Verónica Hermida Longa

88 Carmen Fajardo Barba

89 Ander Jiménez Cava

90 Vesselina Kostadinova Vateva

91 Mario Gálvez Hernández

92 Jaime Durall Lobete

93 Alejandro Aguilar Parrilla

94 Nora Isabel Espina López

95 Jorge Caldera Serrano

96 Raquel Martínez Aguilera

97 Miguel Ongil López

98 Carlos Gil Cuevas