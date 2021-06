El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha viajado a la ciudad de Ceuta, dos semanas después de la avalancha de inmigrantes que traspasaron la frontera desde Marruecos, donde se ha reunido con el presidente Juan Jesús Vivas.

Allí, en una rueda de prensa al aire libre ha rechazado referirse a la imputación de la ex secretaria general de su formación María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen porque, según ha explicado, no le corresponde a él “valorar cuestiones”de las que no tiene “información”.

Casado ha recordado que hace cuatro meses dijo que no hablaría de asuntos que no le “corresponde” valorar y que “nada tienen que ver” con su “responsabilidad” como líder de PP. Tras ser preguntado sobre si se plantea abrir un expediente a Cospedal, el líder del PP ha insistido en su “compromiso con los valores que representa el PP en su servicio público” y que “siempre han estado vinculados a hablar de lo que” a él le “corresponde valorar y no de cuestiones de las que” no tiene “información”.

Por dos veces ha insistido en que no hablaría del tema, y mucho menos de algo que no “tenga que ver con las preocupaciones que tienen los españoles y necesidad de soluciones que hoy hemos venido a aportar”, en su visita a Ceuta. Ante la insistencia de los periodistas, los asistentes -que según fuentes populares pasaban por allí, ya que no se trataba de un mitin de Casado sino de una rueda de prensa- han abucheado a los periodistas por preguntar sobre la Kitchen. “Estoy bastante de acuerdo con estos caballeros”, ha respondido el propio Casado.

Devoluciones

El líder del PP quiso centrar su visita a la ciudad autónoma en lo que está pasando en el terreno. Por ello, ha solicitado la devolución a Marruecos de las aproximadamente 4.000 personas, muchas de ellas menores de edad, que todavía permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de los días 17 y 18 de mayo y ha reclamado una mayor colaboración con el país vecino.

Casado ha enviado un mensaje de “tranquilidad” a todos los ceutíes, a los que ha mostrado el apoyo de su partido en estos “momentos difíciles”. Ante esta situación, ha indicado que se necesita una “política de Estado y el Gobierno de España tiene el apoyo del PP para garantizar la soberanía nacional en todo el territorio español y la integridad de nuestras fronteras”. “Y también tiene el apoyo para fortalecer las relaciones exteriores tanto en el marco de la UE como nuestros aliados estratégicos a nivel internacional y también con Marruecos, par que las políticas de vecindad estratégica, de seguridad, comercio, inmigración, agricultura, pesca, antiterrorista se fortalezcan y se garanticen”, destacó.

En cuanto a los Mena -menores extranjeros no acompañados-, ha defendido una “perspectiva humanitaria” y pide la colaboración entre el Gobierno de España y de Marruecos, como ha habido entre las comunidades autónomas, para hacerse cargo de ellos hasta que las familias les reclamen

Plan estratégico

El PP ha pedido al Gobierno un Plan Estratégico de Estado en materia social, de seguridad y económico para Ceuta y Melilla. Casado con ello reclama la renovación y creación de las dependencias policiales e infraestructuras fronterizas como la valla y una mayor presencia de la Policía, Guardia Civil y Ejército para preservar la seguridad ciudadana y las fronteras. Además, apuesta por un refuerzo de las infraestructuras portuarias y áreas, más fondos en política social y un plan económico con una fiscalidad atractiva.

El líder de los populares considera necesario que, además, se estudie y analice la posibilidad de suprimir la “exención Schengen” de mercancías y personas para evitar situaciones como las que se viven en Ceuta y Melilla. También, reclama a Europa que estudie la equiparación del tratamiento de ambas ciudades autónomas al de las regiones ultraperiféricas que contemplan los tratados porque “defender Ceuta es defender España” y en esto “estamos todos a una”, aseguró Casado.