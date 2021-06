El juez de “Kitchen” imputa a Cospedal y a su marido por el espionaje a Bárcenas

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el “caso Kitchen”, Manuel García Castellón, ha citado a declarar como investigados a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con la operación asumida por el comisario jubilado Jose Manuel Villarejo para obtener información y documentación de Luis Bárcenas en el momento en el que estaba siendo investigado el Caso Gürtel, según consta en un auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

En la resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 cita también por los mismos delitos al ex jefe de gabinete de Cospedal José Luis Ortiz, al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martinez y al comisario Villarejo. La comparecencia de Cospedal será el próximo 29 de junio, a las 10 horas. López del Hierro y Ortiz declararán el 30 de junio a las 10 y 12 horas, respectivamente, mientras que Villarejo y Francisco Martínez lo harán el 1 de julio.

Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que investigan el “caso Kitchen” entregaron al juez García Castellón un informe sobre las agendas y los diarios de José Manuel Villarejo de los años 2013, 2014 y 2015, que guardaba el comisario jubilado en su vivienda, y en los que se da cuenta del espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Y en estos dietarios se pone de manifiesto las supuestas relaciones de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, con las actividades presuntamente ilegales desarrolladas por el ex mando policial para espiar a Bárcenas, según informan fuentes jurídicas a LA RAZÓN.

Petición de Anticorrupción

Los agentes analizaron durante seis meses las notas redactadas el comisario en las agendas y diarios que fueron descubiertos durante el segundo registro de la vivienda de Villarejo, que se llevó a cabo en el marco de la pieza número 28 del “caso Tándem”. En esta causa se investiga la presunta venta fraudulenta de documentos y grabaciones de Villarejo a cambio de fuertes sumas de dinero.

Precisamente, los fiscales de Anticorrupción, Ignacio Stampa y Miguel Serrano reclamaron el 4 de septiembre de 2020 la declaración como investigados de Cospedal y de su marido. Y por eso el juez, en su auto, explica que ahora sí procede acordarla en este momento, una vez que se han realizado las declaraciones necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y estudiado la documentación recibida. Es en este momento, según el juez, “cuando la pieza se vislumbra con la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria, estando ya en condiciones para resolver sobre las declaraciones interesadas por el fiscal en su día”.

La resolución recoge las grabaciones efectuadas por Villarejo relacionadas con los hechos investigados en esta pieza, un oficio policial que analiza las anotaciones contenidas en las agendas incautadas al comisario en su domicilio, así como determinados pasajes de la declaración prestada por Luis Bárcenas.

“Plan contra LB”

El juez explica que las agendas de Villarejo permiten ubicar temporalmente el nacimiento de la llamada Operación Kitchen, que se sitúa el 11 de julio de 2013 con una anotación junto a las siglas CHISO, en la que se lee: “Charla 45 minutos. Plan contra LB. Interv.Comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo”.

Es en este momento cuando, según el juez, “se detecta una cadena de anotaciones que permiten inferir la participación de la señora Cospedal y el señor López del Hierro en la captación de Sergio Ríos”.

“Escuchar a Cospedal”

El magistrado concluye en su resolución que en estos momentos es conveniente “escuchar a Maria Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro sobre su participación en la captación de Sergio Ríos Esgueva en la trama, pues su intervención, a través de Andrés Gómez Gordo, al parecer pudo ser decisiva para que éste se decidiera a participar”.

En el contexto de los hechos investigados, según García Castellón, también resulta llamativa la aparición del exjefe de Gabinete de Cospedal Jose Luis Ortiz en las agendas de Villarejo. “Esta dación de cuenta del comisario investigado (señor Villarejo) al que fuera jefe de Gabinete de la presidenta de una Comunidad Autónoma (Castilla-La Mancha) carece de toda lógica y sería conveniente que se recabara declaración al señor Ortiz sobre su participación en la trama”.