Los barones del PP se excusan de la manifestación de Colón por “agenda”

La confirmación oficial a la noticia adelantada por este periódico el miércoles de la semana pasada llegó ayer. Los barones del PP no estarán en la nueva foto de Colón. Alegan razones de agenda y motivos personales para no desplazarse hasta Madrid a participar en la concentración convocada por la ex socialista Rosa Díez contra los indultos a los líderes independentistas. Pablo Casado sí ha anunciado su presencia, y en Génova no pasan por alto que en este acto también estará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De hecho, en el PP creen que la posición de Génova ante esta concentración ha estado en parte condicionada por esta presencia de Ayuso y el hiper liderazgo de la dirigente, que sigue creciendo después de la importante victoria que consiguió en las elecciones autonómicas del 4-M. Ayuso es un «fenómeno de masas», como reconocen dentro de su partido, y es previsible que el domingo vuelva a «triunfar» en la protesta convocada en Madrid.

Casado tenía que estar, y así lo admiten también en el PP, hasta los «barones» más centristas, aunque el partido pide discreción y que se evite otra foto de Colón. En cualquier caso, en la foto no estarán el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ni el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ni tampoco el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Aunque sí la cúpula del PP de Madrid y otros miembros de de dirección.

El poder territorial rechaza los indultos, no hay un debate en cuanto a la esencia del posicionamiento del partido en esta cuestión. Pero sí hay discusión sobre la manera de gestionar esta oposición y sobre dónde marcar la diferencia con el camino que sigue Vox. En el ruido por el ruido, los barones creen que siempre gana más el partido de Santiago Abascal. Ayer, Feijóo fue muy crítico, en un desayuno informativo en Madrid, con la política del Gobierno de Sánchez en Cataluña, y consideró adecuado que su partido participe en una manifestación donde acuden otros partidos constitucionalistas. Pero él no estará porque tiene un viaje oficial, el domingo viaja a Roma para reunirse con el Papa Francisco. También han alegado razones personales Moreno y Mañueco. El presidente de Murcia, Fernando López Mira, está más condicionado por el mayor ascendente que ejerce Génova sobre él.

La pretensión de evitar la foto con Vox, en una protesta que no convocan ellos, está ahí, pero es una meta que no depende de ellos en su ejecución. El PP no controla de qué manera gestionará la cúpula de Vox su presencia en este acto. Para «calentar» el ambiente, Vox anunció ayer que su partido aprovecha la oportunidad para llamar también a manifestarse contra el Gobierno de Rajoy y su gestión en Cataluña. Vox sacó ventaja en las elecciones autonómicas catalanas de su dura posición en el tema independentista, confrontando no sólo con el Gobierno de Sánchez sino también con la política del PP, a quien responsabilizan de que llegara a celebrarse el referéndum ilegal y de una aplicación «acomplejada» del artículo 155 de la Constitución.

Ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid instó al partido a no tener complejos de la foto con Vox. En una entrevista con Carlos Alsina, en Más de Uno, Onda Cero, Ayuso defendió que la participación en el acto de este domingo no es una cuestión de derechas o izquierdas sino de estar con la Constitución y la ley. También aseguró que no deben tener complejos ante una posible foto de Colón porque lo que está sucediendo en Cataluña es una «barbaridad». «Como la situación es tan grave no está de más mostrar el rechazo con la presencia en un acto cívico y sin tener ningún tipo de complejo».

Para manifestar ese rechazo tajante, Feijóo sentenció: «Nos vamos a equivocar y no vamos a resolver los problemas. Al contrario, vamos a legitimar un delito continuado».