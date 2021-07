Detenidos dos menores por la brutal paliza que costó la vida al joven Samuel Luiz

La Policía Nacional ha detenido este viernes a dos menores como presuntos autores del crimen de Samuel Luiz, por lo que ya son seis los arrestados hasta el momento, todos vecinos de A Coruña, informan a Efe fuentes de la investigación.

Los cuatro detenidos anteriormente, una mujer y tres hombres de entre 20 y 25 años se encuentran dentro del edificio de los juzgados de A Coruña, donde han pasado este viernes a disposición judicial.

En la madrugada del viernes al sábado, Samuel Luiz Muñiz, de 24 años y auxiliar de enfermería, era asesinado de una brutal paliza a las afueras de una discoteca. Un grupo de jóvenes le propinó puñetazos y patadas hasta dejarlo herido de gravedad y tirado en la calle, solo. Pese a que los servicios de emergencias trataron de reanimarlo durante dos horas, nada pudieron hacer por salvar su vida y murió finalmente en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde fue trasladado.

El móvil del crimen

Uno de los puntos más controvertidos es el móvil del crimen. Según apuntaban las primeras informaciones, Samuel salía de la discoteca junto a unas amigas hacia el paseo marítimo de La Coruña, cuando una de ellas inicio una videollamada. Varios testigos señalan que un grupo de jóvenes comenzó a increparla al pensar que les estaba grabando y Samuel, para calmar los ánimos, intentó interceder. Entonces, tal y como apuntan, sin mediar palabra, ese grupo de jóvenes comenzó a darle puñetazos y patadas, dejándole malherido y abandonado en la acera.

Sin embargo, en este punto, varias personas se han identificado a través de las redes sociales como amigos de la víctima y han señalado que Samuel era homosexual y que los agresores golpearon a Samuel al grito de “maricón”. La Policía, no ha confirmado, por el momento, que se tratase de una agresión homófoba. De ahí la importancia de las cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya están en mano de los agentes que investigan los hechos. Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 8 de La Coruña ha decretado el secreto de las actuaciones.

El padre habla de una “maldita confusión”

Pocas horas después de este terrible suceso, el padre de Samuel, Maxsoud Luiz, destrozado por lo ocurrido, lanzaba un rotundo mensaje: «A las familias de los que mataron a mi hijo les preguntaría cómo se sentirían ellos si estuvieran en mi lugar». En declaraciones a la Voz de Galicia, aseguraba que su hijo no había hecho nada, tan solo intentó “mediar en una discusión” y todo se había debido a una maldita “confusión”.

Roto de dolor, el padre de Samuel pide que se haga justicia y que se detenga a los culpables de tan atroz paliza.

Así era Samuel

Su afán era ayudar a los demás. Tanto es así que decidió dedicar su vida a cuidar a aquellos que ya no pueden valerse por sí mismos. Samuel Luiz, el joven de origen brasileño y 24 años asesinado la madrugada del pasado sábado en A Coruña, tras una brutal paliza, trabajaba en la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos. La entidad tiene en la Ronda de Outeiro de A Coruña una residencia, escuela infantil y un albergue para personas necesitadas. Él prestaba servicio en la residencia de ancianos, donde todos le “adoraban” y a quienes les tratan de ocultar lo que ha ocurrido con él, dado lo avanzado de su edad.

No solo le querían en su puesto de trabajo, sus amigos y su familia destacaron del joven lo “cariñoso” que era y su preocupación siempre por ayudar a los demás. En una entrevista en el programa “Espejo Público”, Maxsoud Luiz, el padre del joven, ha pedido que su hijo no sea usado como un símbolo político en las manifestaciones. Para ello, ha solicitado que las concentraciones que hay convocadas para esta tarde en varias ciudades gallegas se hagan en silencio: “Me gustaría pedir que quitemos banderas y políticos de la manifestación. No queremos que sea símbolo de nada, queremos respetar todas las opiniones y que recuerden a mi hijo como fue”.

Luiz aseguró que Samuel que nunca dio problemas ni se metió en peleas: “Mi hijo era cariñoso y amigo de sus amigos. Nunca en su vida se metió en peleas o llegó borracho a casa, ni tomaba drogas”.