Primera entrevista de Pablo Iglesias tras dejar la política: “Mi salida no es una derrota”

Casi tres meses después de abandonar la política y todos sus cargos como líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias rompe su silencio y reivindica su trabajo al frente del Gobierno de coalición. “No es una derrota, ahora voy a trabajar en un lugar donde mi aportación será más necesaria”, ha asegurado en una entrevista en el diario italiano La Stampa, la primera que ofrece a un medio de comunicación tras salir del Ejecutivo para afrontar las elecciones de Madrid y decir adiós a la política tras ser derrotado.

Iglesias no teme por el futuro de su formación y asegura que los nuevos liderazgos femeninos en Unidas Podemos llevarán más lejos a su criatura política. Pero está convencido de que pagó un precio político por conseguir que el PSOE no se volviera a aliar con la derecha. “Hay un precio político cuando se alcanza un acuerdo de legislatura con partidos vascos y catalanes y, de hecho, se cierra la posibilidad de que el PSOE se alíe con la derecha. Se paga un precio, pero no importa”, ha afirmado sobre el pulso que libró con Ciudadanos para conseguir que éstos quedaran excluidos del pacto para aprobar los Presupuestos de 2021.

En esta línea, el ex Vicepresidente segundo del Gobierno sostiene que en el caso de Unidas Podemos ha habido poderes con “estrechos vínculos” con el poder mediático que han intentado destuirles. “Sabíamos que el poder no toma prisioneros y defiende privilegios, y cuando la democracia cambia el equilibrio de poder, alguien deja de ser democrático”. Iglesias ha afirmado que “partes del aparato estatal han intentado destruirnos gracias a sus lazos con el poder mediático”. Y ha añadido: “A veces, hay sectores del Estado profundo que van más allá de la ley, de la dinámica democrática”.

Comparativa con Génova

El exvicepresidente segundo del Gobierno reflexiona en la entrevista sobre la situación política y las manifestación contra la cumbre del G8 a la que asistió en Génova hace 20 años, una de las mayores protestas contra la reunión de los líderes de las principales economías mundiales, en la que la policía cargó contra los manifestantes acabando con la vida de un joven italiano, Carlo Giuliani. “La represión organizada en Génova me hizo comprender que una parte del Estado no acepta la democracia cuando va contra ella y sus intereses propios”, recuerda el fundador de Podemos. “En Génova como en Madrid, las ideas siempre se enfrentan”.

La entrevista va acompañada por una antigua fotografía de un jovencísimo Pablo Iglesias participando en la contracumbre que se celebró en la ciudad italiana. En ella, Iglesias aparec vestido con la parafernalia de los llamados “desobedientes”. El ex líder de Unidas Podemos revela que la foto fue tomada aquel 20 de julio de 2001 en las calles de Génova y asegura que, desde entonces, nunca ha dejado de reivindicar su pertenencia a ese movimiento, a pesar de haber llegado al Ejecutivo.