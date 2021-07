El PSOE buscará el consenso con la Iglesia para revisar los acuerdos con la Santa Sede

El Partido Socialista está inmerso en la preparación de su 40º Congreso, que se celebrará a mediados de octubre en Valencia, y enfocado en las bases de la ponencia marco que sentará las bases políticas para el revulsivo que tanto la formación como el Gobierno quieren imponer de cara a la recta final de la legislatura. Dentro de los debates que tradicionalmente se abren en este tipo de cónclaves está la apuesta del PSOE por la laicidad del Estado, con apuestas que se defienden con convicción e incluso vehemencia en clave interna, pero que no tienen luego un impacto real cuando se está en el poder. Ni siquiera ahora que los socialistas gobiernan con Podemos.

El PSOE defiende en estas líneas maestras de su acción futura que ha llegado el momento de abordar la revisión de los acuerdos con la Santa Sede. Hasta aquí ninguna novedad. Es una iniciativa que figura tradicionalmente en sus documentos internos, ya aparecía en el 39º Congreso aunque meramente citada, sin embargo, en esta ocasión se ha buscado dar más entidad a esta cuestión, desarrollándola dentro del capítulo de la regeneración democrática, según ha adelantado la Cadena Ser.

También existe una importante novedad, hasta ahora se abogaba por denunciar (”denuncia” es la expresión que se utiliza en Derecho Internacional) estos acuerdos con la Santa Sede de manera unilateral y, en esta nueva etapa, se busca una solución consensuada y dialogada con la Iglesias para avanzar en su actualización. “Nos comprometemos con la aprobación de una Ley de Libertad de Conciencia, Religiosa y de Convicciones. Una nueva Ley que promueva el desarrollo de las diferentes opciones de ética privada, religiosas, morales o filosóficas de todas las personas”, reza el texto.

También se quiere impulsar “una norma que pivote sobre las libertades individuales y los derechos fundamentales, que garantice la libertad de culto, la neutralidad del Estado, la adecuada separación ética pública-ética privada y el pluralismo religioso y filosófico”. El Gobierno apuesta ahora por impulsar, buscando el consenso con la Iglesias, unos nuevos acuerdos con el Vaticano más ajustados al siglo XXI, adaptados a “los valores y principios de la democracia constitucional y desde el respeto mutuo y adecuada distinción entre el Estado y la Iglesia, beneficiosa para ambos”.

Podemos lo aplaude

Desde Podemos han recibido favorablemente la posibilidad planteada por el PSOE de denunciar los acuerdos con la Santa Sede. Su líder, Ione Belarra, espera, no obstante, que no se quede “en papel mojado”, porque se ha visto en muchas ocasiones cómo aparentemente el Partido Socialista se suma a la laicidad, pero cuando hay que tomar decisiones difíciles “ahí no hemos encontrado al PSOE”.

“Es una buena noticia que lo expresen así en sus documentos para el Congreso, pero me gustaría que no quedara en papel mojado y se tradujera en cambios reales como que pudiésemos acabar con los acuerdos con la Santa Sede y sacar la religión de las escuelas publicas”, ha afirmado en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).