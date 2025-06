Feijóo avala el "plante" de Ayuso en Pebralbes

El PP no está dispuesto a caer en la trampa del Gobierno y no proyectará fisuras antes de la importante cita a la que ha convocado a los españoles mañana en la Plaza de España de Madrid. El movimiento de Isabel Díaz Ayuso de abandonar la sala en la que se estaba celebrando la Conferencia de Presidentes el pasado viernes cuando Salvador Illa e Imanol Pradales hicieron uso de sus lenguas cooficiales generó cierto malestar entre el resto de presidentes del PP.

Fuentes populares valoraron que el «plante» de la líder madrileña ensombreció la estrategia coordinada que debían desplegar con una petición unánime de elecciones generales. Sin embargo, esto no es óbice para que no se quiera ahondar en la polémica y hoy el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha salido a despejar cualquier duda, respaldando tácitamente el movimiento de Ayuso.

Durante un mitin en Oviedo, encuadrado en la serie de actos que el líder popular está llevando a cabo para «calentar» la movilización de hoy en Madrid, Feijóo tiró de experiencia para aseverar: «Yo he ido a muchas conferencias de presidentes. He ido a la del 2009, a la del 2012, a la de 2017, 2021 y 2022 y nadie había planteado un solo problema con los idiomas. Nadie había discutido que hablemos el idioma de todos. Y ahora resulta que el lendakari actual es más vasco que los anteriores. Resulta que el presidente de la Generalitat actual es más catalán que los presidentes de la Generalitat anteriores».

El PP considera que todo obedece a una estrategia del Gobierno para tratar de dividir y desviar la atención de los escándalos de corrupción que cercan Moncloa. «Resulta, queridos amigos, es que tenemos un presidente del gobierno que vive de la división, que vive de la fractura, que vive del enfrentamiento: eso es lo que hay. Que no nos tomen el pelo», arengó, asegurando que el muro que ha levantado Sánchez el PP lo va a derribar «para construir un puente y volver a hablar entre todos, respetando los idiomas de las comunidades autónomas, pero no utilizarlos para dividir».

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid se reafirmó también ayer en su «plante» en Barcelona, calificando de «disparate» «tomar el café en español», y meterse luego en la sala y empezar a «usar traducciones entre españoles para hablar» de aquello que «es de todos». «Levantarse e irse en política es un gesto sin más y no es que apetezca, simplemente hago lo que me parece coherente que es demostrar que esto no es normal. No somos una nación plurinacional», aseguró en una entrevista en «Cope». Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le respondió que lo que hizo es «no entender España». La guerra de los pinganillos se mantiene 24 horas después, aunque el PP trate de mantener prietas las filas de cara a la movilización que les unirá mañana a todos en Madrid.