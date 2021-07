El Tribunal de Cuentas no ve indicios de desvío contable en el rescate a Plus Ultra

El Tribunal de Cuentas no investigará el rescate de Plus Ultra. El organismo fiscalizador ha decidido archivar la denuncia interpuesta por Ciudadanos en relación a la ayuda de 53 millones de euros concedida por la SEPI a la aerolínea al no ver indicios de una posible responsabilidad contable que justifiquen la apertura de un procedimiento por un supuesto alcance de fondos públicos.

Según ha adelantado El País y ha podido confirmar este periódico, el organismo fiscalizador la denuncia respaldada el pasado junio por la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y por los dirigentes naranjas Edmundo Bal y Luis Garicano.

Fuentes de la formación aseguran que, pese a la decisión del instructor, “es de sentido común que con el desembolso de 19 millones de euros a una empresa en quiebra se da por hecho el perjuicio económico”. Esa cantidad ya fue desembolsada, pero una juez ha paralizado la entrega de los 34 millones restantes prevista para esta misma semana para evitar un perjuicio irreparable y ha apremiado a la compañía aérea a justificar el importe del rescate.

“Estamos convencidos de que junto con la investigación judicial se acabará demostrando no sólo el posible delito penal, sino la infracción contable”, defienden fuentes de Ciudadanos, que consideran muy relevante que la resolución ya abra la puerta a que “ese perjuicio económico se dé cuando se constate la insolvencia o que la inyección económica se otorgó para otros fines.