El PSOE rectifica y no expulsará a Leguina y Redondo por su foto con Ayuso

Los históricos dirigentes socialistas Joaquín Leguina –ex presidente de la Comunidad de Madrid y Nicolás Redondo –ex secretario general del PSE-EE– no serán expulsados finalmente del Partido Socialista. El partido ha decidido rectificar en su primera decisión y ambos mantendrán, si así quieren tras el desaire, su carnet del PSOE.

Ambos ex dirigentes habían recibido un expediente disciplinario en el mes de julio después de que saliera a la luz una foto de ambos acompañados de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en plena precampaña para las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo. En una resolución fechada en el mes de julio, adelantada por Vozpopuli, el PSOE finalmente se retrata al decretar el «sobreseimiento» y el «archivo del expediente incoado». En su momento, la dirección socialista había entendido que con la fotografía con la líder del PP madrileño, ambos habían «menoscabado el prestigio y la imagen pública de los órganos colegiados del partido y de sus miembros». Ahora, en la resolución firmada por Santos Cerdán, se expone que «no queda acreditado la comisión de las faltas atribuidas».

Ambos socialistas habían rechazado desde el inicio de la polémica que la fotografía con Ayuso significase su apoyo a la entonces candidata. Ese mismo día, Nicolás Redondo, en conversación con LA RAZÓN, explicó lo sucedido. «Soy el presidente de la Fundación Alma Tecnológica e invitamos a PSOE, PP y Cs a que conocieran la actividad de la fundación que tiene por objeto integrar a los niños con discapacidades en el mercado laboral». Rechazó contundentemente haber apoyado a Ayuso con la fotografía. «Yo soy afiliado del PSOE, te recuerdo que además no voto en Madrid, sino en el País Vasco. Las imágenes no expresan un apoyo por mi parte. En mi discurso no pedí el voto para nadie», trató de zanjar.