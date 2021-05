Joaquín Leguina: «Ahora la culpa de la derrota la vamos a tener los viejos de la casa»

El jueves recibió la noticia de que el PSOE iniciaba un expediente de expulsión contra él y contra Nicolás Redondo por la polémica imagen en la que aparece junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en campaña. Aún sigue atónito por la contundencia de su partido, pero asegura que se defenderá.

-¿Cómo se encuentra tras recibir la noticia?

-Acabo de cumplir 80 años. Paso de todo. He recibido la noticia con indiferencia, pero, por supuesto, voy a defenderme en los tribunales. Solo dije que no votaría al PSOE. Creo que la reacción del partido no es justa. Ahora parece que la culpa de la derrota estrepitosa la vamos a tener los viejos de la casa.

-¿Le han llamado para comunicarle el expediente?

-No. Yo soy un militante de base en estos momentos, por lo que no dependo de la comisión ejecutiva, sino de la de Madrid, que son los que me tienen que llamar. Al dimitir este jueves José Manuel Franco, la ejecutiva desaparece. Será la nueva gestora nombrada a dedo la que me llame.

-¿Qué le dicen sus compañeros de lo ocurrido?

-Estoy recibiendo mucho apoyo de gente de dentro y de fuera del partido. Llevo toda la mañana al teléfono (por ayer). Hasta abogados se han ofrecido a llevar mi caso.

-¿Cree que el PSOE ha hecho la reflexión suficiente sobre los resultados en Madrid?

-Creo que no. De hecho, no ha hecho ninguna reflexión. El fracaso no proviene solo de una campaña electoral errática y malísima, sino de las amistades peligrosas que tiene Pedro Sánchez con los separatistas en Cataluña y con Bildu en el País Vasco. No creo que ningún ciudadano en Madrid vea con buenos ojos esta unión a partidos que están en contra de la unidad democrática y la Constitución. Tampoco que acepten que están acercando a los presos con la intención de que cuando las competencias de prisiones pasen a manos del PNV puedan ponerlos en libertad. O ese discurso de rebajar las tensiones con los separatistas, que acabará con un indulto, y sino al tiempo. No creo que ni los votantes socialistas de Madrid, ni de Zaragoza o Asturias, por ejemplo, lo apoyen.

«Esta derrota llevará a una derrota a nivel nacional. Ha sido terrible Esto nunca ha ocurrido en Madrid» Joaquín Leguina, ex presidente de la Comunidad de Madrid

-¿Cómo valora usted los resultados en Madrid?

-Esa derrota llevará a una derrota a nivel nacional. Esto nunca ha ocurrido en Madrid. Aunque Ayuso no ha llegado a tener mayoría absoluta, ha ganado en todos los distritos de la Comunidad. Algo que ni hizo Alberto Ruiz Gallardón, ni yo mismo. (Ambos consiguieron mayoría absoluta en Madrid). Ha sido una derrota terrible, ha ganado el PP en todos los pueblos. Ahora Leganés, Alcorcón, Móstoles... son de Ayuso. No hablemos de que ha sido superada por una formación recién construida.

-¿Tiene la culpa Gabilondo de estos resultados?

-Es lo que dice el PSOE, ¿no? Pues no, no tiene la culpa. A Ángel Gabilondo le han maltratado, le han tratado como si fuese un muñeco. Acuérdate de la campaña que le hicieron desde el Gobierno para las elecciones. Él dijo que no subiría los impuestos y llegó la portavoz del Gobierno y dijo que sí se subirían. Desde el minuto uno aseguró que no pactaría con Pablo Iglesias tras las elecciones y le obligaron a decir en el debate esa frase de «Pablo, nos quedan 12 días». De verdad, no deberían hacer eso con una persona de tanto prestigio intelectual. Que se busquen a otro.

-La dimisión de Franco se entendió como una purga, al igual que su expediente... ¿recuerda en el PSOE una forma de actuar similar?

-El PSOE tiene una larga historia y no siempre elogiable. Pero, por ejemplo, esto no pasaba en la época de Felipe (González). Desde el punto de vista interno, Sánchez se ha cargado todas las instituciones intermedias, como, por ejemplo, el Comité Federal.

-¿Volverá al PSOE?

-Yo ahora mismo estoy dentro y si me echan, volveré cuando Pedro Sánchez se vaya.